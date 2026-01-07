Hoy venía pensando en... Sadiq como la solución

Hoy venía pensando en… Sadiq como solución.

Se repite la historia del invierno pasado. Se abre el mercado y el Valencia ya tiene un acuerdo cerrado con la Real para el fichaje de Sadiq. Como si todos los males de este club se solucionaran con la llegada del delantero. ¿Es necesario? Sí. ¿Es la solución? No.

Tal vez este Valencia tenga un problema de gol. Pero ni es el único ni a mi juicio el mayor de los problemas. Hay falta de gol porque este equipo no juega a nada y carece de una identidad propia. Si no generas fútbol en la mayoría de partidos que disputas es más que lógico que haya un problema con el gol. Y si eres el segundo equipo más goleado, solo superado por el Girona, tengo la sensación que la solución a este equipo va más allá de la llegada de Sadiq.

Y llegados a este punto cabe pensar que además de los refuerzos necesarios que deben llegar en este mercado de invierno hacen falta más cosas. Corberán, que el año pasado se erigió en el verdadero salvador y consiguió evitar un descenso que muchos pensábamos que era inevitable, no acaba de encontrar ni el estilo propio ni la manera de hacer jugar al fútbol a su equipo. Dijo aquello de que los números son peligrosos y lo que son es de descenso como prueba la posición que ocupa actualmente en la tabla.

Números peligrosos y de cese de cualquier entrenador en un banquillo como el Valencia. Estamos tan acostumbrados a vivir en la penuria que ya damos como normal que el Valencia haya sumado 16 de 54 puntos posibles. Nada ha cambiado en este Valencia ni tan siquiera con la llegada del nuevo año. Y por no cambiar no cambia ni hasta la llegada del primer refuerzo: Sadiq. El día de la marmota.