Hoy venía pensando en... el respeto que pidió Mateu Lahoz para Vinicius

Hoy venia pensando en… el respeto que Mateu Lahoz pidió para Vinicius.

Vaya por delante que entiendo las palabras de mi buen amigo Mateu. No solo son políticamente correctas sino que además es lo que hay que hacer. Pero me faltó que al igual que reclamo que Mestalla respete a Vinicius, también Vinicius debería respetar a Mestalla. Algo que por mucho que se empeñen no hizo aquel día. Aunque nada, evidentemente, justifica que nadie le insultara con calificativos racistas.

Son dos debates distintos, si. Y ojalá Mestalla sepa comportarse aunque él no lo hiciera con aquellos gestos de a segunda o llevándose las manos a sus partes. Este año, afortunadamente, ya no podrá decir nada de a segunda, a segunda. Y espero que en Mestalla no haya ni un solo gesto racista hacia él. Ahí coincido con Mateu Lahoz. Mestalla debe demostrar lo que es: un campo que respeta a sus rivales sean del equipo que sean y se llamen como se llamen.

Pero vuelvo a lo del ganarse el respeto. No cabe duda que el comportamiento de Vinicius es provocador. Él mismo reconoció que provocar a la hinchada rival y a los rivales le motiva. Y eso tampoco debería ser así. En el campo hay futbolistas que son caballeros y otros que son marrulleros. Vinicius tiene más de lo segundo que de lo primero pero ni aun así. Creo que Mestalla y la afición del Valencia, con todo lo que le cayó de manera injusta tras ese partido ganaría mucho si pasara olímpicamente de él.

Porque no hay mayor desprecio que la indiferencia ante cualquier gesto provocador que pueda venir de él o de quien sea. Como Bogart en la película de Casablanca. Le preguntan “Rick, me odias?” A lo que Humphrey contesta: “si tuviera tiempo de pensar en ti posiblemente te odiaría” Pues eso, el 3 de marzo en Mestalla centrémonos en apoyar a los chavales de Baraja… y Vini… si juega… olvidémonos de él que además ya sabemos que cuanto mayor es la provocación mayor es su motivación…