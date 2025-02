Hoy venía pensando en… que me voy a poner nostálgico.

Porque hoy nuestro Onda Deportiva Valencia lo vamos a dedicar a mantener una amplia charla con Marcelino García Toral. Sí, ya sé, es pasado en el Valencia pero como nuestro presente es tan dramático y como llevo ya tantos años, estos últimos cinco, sentándome delante de este micro a contar solo penurias del Valencia, dejadme al menos que en un programa mire hacia atrás para recordar que fuimos grandes y que pudimos serlo aún más.

No me cabe duda del inmenso cariño que Marcelino le tiene al Valencia. Es un club que le ha marcado. Quizá ahora tenga que hablar con la precaución necesaria que le pide su cargo como entrenador del Villarreal pero… Marce nunca esconde ese sentimiento. Recientemente dijo eso de “deseo que el Valencia se salve y se va a salvar”. Y es que desde que el nefasto Murthy y el nefasto Lim decidieron su despido parece que al Valencia se le ha parado el reloj deportivamente hablando. Me imagino a Murthy disfrutando de los millones que se llevó de aquí y me hierve la sangre. Que ese fuera el presidente y Lim el propietario en el año del Centenario no sabéis hasta que punto me repatea. Y que se cargaran aquel proyecto ganador en crecimiento aún mucho más.

Es evidente que nadie puede vivir de su pasado pero como el futuro pinta tan mal prefiero ni pensar en él. Hoy me acordaré en Onda Deportiva que fuimos felices, que viajamos por Europa, que los martes y miércoles no teníamos que ver la Champions por la tele y que ganamos un título. Sí, un título señores. Hoy estamos a años luz de distancia de aquel Valencia. Y no tenía más secreto que una buena dirección en los despachos por parte de Mateu Alemany y otra de Marcelino en el banquillo. Si, la doble M, no la triple. Porque la tercera querido Murthy era de… mierda.

Así que hoy si queréis me podéis llamar viuda de Marcelino. Me da igual. Ese calificativo peyorativo que alguno acuñó sonaba más a una defensa de Meriton que a otro cosa. Como cuando se fue Benítez y alguno se empeñó en tildarlo de pesetero. Ojalá muchos grandes entrenadores como ellos… quieran tanto al Valencia …