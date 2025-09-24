Hoy venia pensando en... que tan justo como cruel

Hoy venía pensando en… que tan justo como cruel.

Se resiste la victoria a domicilio. El Valencia la acarició ayer en Barcelona pero no consiguió romper la racha y son ya 3 victorias en 26 partidos, para Corberán 2 de 13. Pero la pregunta es si el Valencia mereció o no la victoria y si ese empate en la última jugada del encuentro fue o no injusto.

Fue cruel sí. Que te empaten en la última jugada del partido a balón parado en un saque de falta al que sube a rematar hasta el portero contrario no se puede definir de otra forma. El grito de rabia que exclamé al ver como el balón de introducía en la portería de Agirrezabala fue seguramente el de miles de valencianistas. Se nos quedó cara de tonto. Lo teníamos y lo dejamos escapar en el último suspito. Acariciamos la victoria y al final nos quedamos sin ella.

Pero para llegar hasta ese último momento el Valencia debió de sufrir más de la cuenta. Agirrezabala, como sucediera ante el Athletic Club, se convirtió en el auténtico salvador con paradas de mucho mérito. Hay porterazo y lo volvió a demostrar una vez más. Pero no fue suficiente.

Tal vez si el empate del Espanyol hubiera llegado en el minuto 70 la sensación que nos hubiera dejado habría sido bien distinta. Porque al igual que el Valencia puede que se fuera dolido de Barcelona, los pericos estarán dolidos poque después de 21 disparos el gol llegara en esa última jugada. A decir verdad el Valencia solo completó 30 minutos, los del arranque, de buen fútbol.

Pero esto es como todo. Si se hubiera conseguido la victoria hoy el análisis sería de que se supo sufrir ante las embestidas del Espanyol, de que se supo defender con uñas y dientes la victoria. Pero esa jugada lo cambia todo y hoy el análisis es más pesimista que optimista: que si se encajaron dos goles a balón parado, que si se resiste la victoria fuera de Mestalla… Y todos ellos, a mi juicio son válidos-

De ahí que esa fuera la frase que me vino a la mente cuando finalizó el encuentro: tan justo como cruel.. Habrá que mejorar y mucho…