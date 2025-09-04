Hoy venía pensando en... lo que nos dijo Calero de la salvación del Levante

Hoy venía pensando en… lo que ayer nos dijo Calero sobre la salvación del Levante,

No han empezado bien las cosas en el debut del técnico en la primera división. Tres derrotas consecutivas pero sobre todo dos ante rivales de su propia liga, Alavés y Elche, han hecho que algunos aficionados se hayan puesto ya nerviosos. Y solo llevamos tres jornadas de campeonato.

Pese a ello vi a Calero plenamente convencido de conseguir el objetivo. No dudó en ningún momento. Si él no cree ¿quién va a creer? Y el técnico granota es de los que te convence. Luego pasará lo que tenga que pasar pero os aseguro que salí de la entrevista de ayer plenamente convencido de que el Levante se salvará al final del campeonato.

Pero para ello habrá que sufrir. En eso también fue muy claro y rotundo Calero. Hay que saber cual es la realidad de cada uno. Y la del Levante, recién ascendido y con una situación económica dramática va a ser la de pelear hasta el último partido por conseguir quedarse en primera división. Pensar lo contrario sería caer en un error mayúsculo. ¿Hay nervios¿ le preguntaba. “Sí, me dijo pero solo en una pequeña parte de la afición. Y volvió a insistir en que si nos ponemos nerviosos a las primeras de cambio puede ser tan perjudicial como irremediable.

Pero dicho todo esto, el Levante necesita puntuar cuanto antes y si es en el próximo partido ante el Betis mejor que mejor. No me cabe duda que si ese partido ante el Barça que pudo ganar hubiera terminado de manera diferente muchos verían las cosas de otro modo. ¿Que hay quien ya duda de Calero? Los hay, seguro. Pero a mi no me pongáis entre ellos…