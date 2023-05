Hoy venía pensando en... que me niego que a todo Mestalla se le tilde de racista

Hoy venía pensando en… que me niego que a Mestalla se le tilde de racista.

Lo primero. Mi más absoluta condena y repulsa a todo aquel que ayer en Mestalla profiriera cualquier insulto racista. Esos sujetos me dan verdadero asco. No son una lacra para el Valencia, para el fútbol, son una lacra para la sociedad. No es un problema del Valencia ni de la Liga, es un problema de la sociedad. Esos sujetos, ya identificados, no pueden volver a pisar el estadio de Mestalla nunca más. Ni ese ni ningún campo de fútbol.

Dicho esto. Me niego a coger la parte por el todo. Me niego a que un entrenador del equipo rival tilde a la afición del Valencia de racista escuchando lo que quiso escuchar, me niego a aceptar cualquier campaña mediática destinada a hacer creer que Mestalla o la afición del Valencia es racista. No, no lo es. Y eso hay que decirlo bien alto y bien claro. Una afición que ha sufrido y sufre tanto no merece que por uno o dos o los que sean tontos, que estos lo son, se le ponga ese calificativo.

El Valencia de Meriton, ese que hace tantas y tantas cosas mal, siempre se ha caracterizado por su lucha frente al racismo. En este tema nadie más sensibilizados que ellos. Su director Corporativo, Javier Solís, no solo defendió a su afición ante la descalificación de Ancelotti sino que también condenó los insultos racistas.

Nada justifica un insulto racista. NADA. Lo digo bien alto y bien claro para el que quiera escucharme. Ningún comportamiento lo justifica. Ante eso, ningún pero. Es grave, tan grave como otros insultos homófobos que también se han escuchado en otros campos. Si condenamos unos, también hay que condenar otros. Y siempre.

Tampoco voy a hablar del gesto de Vinicius a Mestalla indicándoles a segunda y llevándose las manos a sus partes. El gesto habla por sí solo e imagino que será condenado por todos. Porque ese gesto tampoco admite ninguna justificación te llames como te llames. Y sabéis una cosa que me entristece? Que ayer el Valencia le ganó al Real Madrid, con gol del chaval Diego López y casi selló su permanencia. Y de eso, hoy casi nadie habla…