Hoy venía pensando en... que La Liga no empezó bien

Hoy venía pensando en… que no empezó bien la Liga.

Ni para el Valencia ni para el Levante. Los valencianistas con un empate ante la Real y los levantinistas con una derrota frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Es solo el inicio. Y también es cierto que a los dos equipos les queda algún que otro retoque por hacer.

Me sigue alucinando las entradas que presenta Mestalla. En pleno mes de agosto y en una terrorífica ola de calor fueron 45.333 valencianistas los que llenaron el estadio. Y no, no jugaba ni el Real Madrid ni el Barcelona ni tan siquiera el Atlético de Madrid. Cualquier cosa que digamos sobre la afición del Valencia se queda corto, Y el sábado se volvió a demostrar. Y me gustó también ver a la grada de animación en plena ebullición. No me cabe duda que Mestalla es un verdadero plus para el Valencia.

De los nuevos me gustó mucho Dani Raba y poco Copete. El resto tuvieron pocos minutos como para analizarlos. Dijo Coberán que el equipo está en crecimiento y lleva razón. Hay que tener paciencia. Esto es solo el principio y aún queda que los nuevos fichajes se vayan adaptando. Eso y que se pueda poner alguna guinda al pastel antes de que acabe el mercado.

Mientras el Levante dejó escapar la oportunidad de sacar algo positivo de su visita a Mendizorroza. El gol de Tenaglia sacó las vergüenzas. A los de Calero les queda mucho por reforzar: un delantero, un mediocentro, un mediapunta y sobre todo un portero tras la salida de Andrés Fernández. Y me da rabia que, con el difícil calendario que tienen por delante los levantinistas, no pudieran sacar nada positivo en Vitoria. Pero sí, ya lo sé, esto no ha hecho más que comenzar…