Hoy venía pensando en... qué hacer con la Copa del Rey

Hoy venía pesando en… qué hacer con la Copa del Rey.

Es la pregunta que nos venimos haciendo todos estos últimos años. Y nos la hacemos porque siempre llegamos a este punto con un Valencia que agoniza en La Liga y con riesgo de descenso. De lo contrario, no habría debate. Con ocho en sus vitrinas y con el apelativo de “bronco y copero”, el valencianismo siempre se ha ilusionado con esta competición. Sus dos últimos títulos, el de 2008 y el de 2019, han sido en este torneo.

Tampoco creo que siendo como es de inferior categoría el rival de hoy, la Copa moleste. En realidad no debería molestar nunca. Hoy, haya o no rotaciones, el Valencia está obligado a pasar a cuartos al enfrentarse a un equipo de segunda división. No hacerlo supondría otro fracaso más. Aunque Corberán dé descanso a alguno de sus futbolistas en previsión de la final del domingo ante el Getafe, los que salgan al césped del plantío tienen la obligación no solo de competir sino también de ganar. No queremos que al Valencia le pase como al Real Madrid de Arbeloa.

No valen excusas. Ninguna. Ni que en la Copa siempre se producen sorpresas, como la de ayer en el Belmonte, ni que ellos estarán muy motivados porque juegan en casa ni tampoco eso de pensar que si caes eliminado te puedes centrar en una sola competición. En el Valencia no debería existir la “derrota útil”, término que acuñó Valdano al caer ante le UD Las Palmas en Mestalla y que le valió para recibir infinitos palos.

Y es que bastantes ridículos está teniendo que aguantar esta afición en La Liga como para tener que aguantar otro más hoy en el Plantío. Una victoria, aunque sea obligada, cargará de moral al Valencia para jugar en Getafe. Una derrota, y un nuevo ridículo, no haría sino acrecentar las dudas en Corberán y este equipo. Así que Valencia, con perdón, no la caguéis hoy…