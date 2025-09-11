Hoy venía pensando en… que por fin vamos a hablar de fútbol.

Llevamos toda la semana hablando de todo menos de fútbol. Hemos estado dándole vueltas al escandaloso asunto del escenario del partido y poco o nada hemos hablado de lo deportivo. Y eso que es todo un Barça – Valencia.

Seguramente serán muchos los que recuerden lo sucedido la pasada temporada. El atrevimiento de Corberán le costó varias goleadas ante los culés. Creo que el técnico tomó nota y estoy seguro que no repetirá los errores de la temporada pasada. Decía Diego López que él no firmaba el empate. Y eso que fue uno de los futbolistas presentes en el escarnio del año anterior.

Tengo ganas de ver un Valencia que verdaderamente le plante cara al Barcelona. En mi memoria está el partido de Mestalla en el que de no ser porque estaba trabajando posiblemente me hubiera marchado al descanso. Muchos lo hicieron y lo entiendo. Aquel Valencia era la muestra inequívoca de lo pequeño que lo había hecho Meriton estos últimos años. Y dio hasta vergüenza.

Pero aquello posiblemente supuso un punto de inflexión y el Valencia resurgió como un ave fénix y cerró una segunda vuelta sencillamente espectacular. Números de Champions necesitaba hacer para salvarse y a fe que los hizo. Por eso aquel Valencia no se parece en nada al que se enfrentó al Barça en esos partidos para olvidar.

Así que miedo ninguno. Sí ya sé… Pedri, Lamine Yamal… están en un momento verdaderamente espectacular. Pero enfrente van a tener al Valencia. Que no será aquel de los goles del Piojo, vale… pero es el Valencia. Y eso debería ser suficiente como para poder plantarles cara…