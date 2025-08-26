Hoy venía pensando en… qué debería hacer el Levante con Carlos Álvarez.

No cabe duda que muchas veces el deber ser no se corresponde con el ser. Y tampoco cabe duda que Carlos Álvarez es el futbolista con más calidad en el Levante. Él marcó el gol del ascenso en Burgos y es un verdadero ídolo entre la afición levantinista. Si le preguntaras a cualquier aficionado te diría que Carlos tiene que seguir, el ser… pero si lo miras desde la perspectiva de la maltrecha economía granota no se puede dejar pasar una oportunidad como esta, el deber ser.

Es cierto que el Sevilla se guardó un 40% de una futura venta pero 15-18 millones que serían alrededor de 8 para el Levante, es mucho dinero para un club que, pese al ascenso, sigue teniendo una situación económica más que preocupante. Ya nos contaron una y otra vez que un ascenso a primera no solucionaba los problemas aunque podía acelerar dicha solución.

También existen los argumentos para su no venta. Habrá quien diga, y con cierta razón, que el Levante, si quiere solucionar sus problemas financieros, debe asentarse en primera división. De poco serviría subir para al año siguiente volver a descender. Y es más fácil conseguirlo si se quedan los mejores. Y Carlos Álvarez podría ser ese jugador diferencial. Repito, no hay otro con la calidad del sevillano.

Difícil papeleta para Danvila. Ya en invierno tomó una decisión arriesgada con la venta de Andrés García al Villa y le salió bien. ¿Podría repetirse la situación? Podría. No seré yo quien le diga lo que tiene que hacer a un señor que ha arriesgado su dinero por salvar al Levante. Pero esto es fútbol y llegado el momento todos le juzgarán pese a ser él y no nosotros quien se juega su propio patrimonio…