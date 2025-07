Hoy venía pensando en… las pretemporadas.

He de reconocer que no soy un enamorado de las pretemporadas. Tal vez porque llegan cuando uno está más pensando en irse de vacaciones después de lo que ha sido una dura temporada o tal vez porque esos amistosos de verano sirven para bien poco si no tienes tu plantilla cerrada y más aún con la falta del gen competitivo que te da la competición. Normalmente hasta paso de ver esos partidos.

Todo lo contrario de lo que suponen para un entrenador. La pretemporada es el momento de mayor poder para un técnico. Con el mercado cerrado ya no hay mucho margen de cambiar las cosas y es precisamente en verano donde el técnico puede decidir quien le vale y quien no, quien tiene que salir y quien tiene que quedarse.

Corberán ya ha arrancado la suya con el Valencia y queda muchísimo trabajo por hacer antes de que empiece a rodar el balón. Con lo de la portería casi resuelto con la llegada de Julen tras la marcha de Mamardashvili dos deberían ser sus preocupaciones: el mediocentro y la delantera. Se ha ido Enzo, pieza clave la pasada temporada y no hay sustituto. Hugo Guillamón no le vale. Y en la delantera se han ido Sadiq y Rafa Mir y hoy por hoy solo hay un futbolista en esa posición: Hugo Duro.

Mientras esto sucede seguimos esperando la llegada de Ron Gourley a Valencia. Sin prisa, tranquilo. En su nombramiento hace ya más de un mes se afirmaba que venía con la intención de devolver al Valencia a la élite del fútbol europeo. De momento ningún movimiento nos hace pensar que vaya a ser así. Es más Mosquera tiene pie y medio en el Arsenal y Javi Guerra está siendo ofrecido por su representante a varios equipos. Conociendo a Meriton y su manera de hacer es normal que desconfíemos de su palabra hasta no verla reflejada en hechos. Y el hecho es que a día de hoy todo sigue igual… y la pretemporada… ya ha comenzado…