Hoy venía pensando en… las palabras de Ron Gourlay.

Fue una rueda de prensa esperada y necesaria. Era necesario que el nuevo CEO Deportivo del Valencia diera explicaciones sobre el proyecto y fijara el objetivo para esta temporada. Es verdad que después de haber realizado seis fichajes y conseguido la renovación de Javi Guerra, Tárrega y Diego López todo es más fácil. Aún así dejó algunas dudas por resolver.

Fue casi hora y media de preguntas y respuestas. El primer titular que dio fue que él no ha venido aquí para que el Valencia pelee por no descender. Y con lo de Europa empezó diciendo que era el objetivo de la temporada para acabar diciendo eso de la tela y de que lo iremos viendo a lo largo del año. No cabe duda que esa frase del comunicado de su llegada, esa de regresar a la élite del fútbol Europeo le va a perseguir. Meriton, Lim hace tiempo que perdió toda su credibilidad y el aficionado esta cansado de frases grandilocuentes que nunca se traducen en hechos. Al menos, esta vez parece que sí se ha reforzado la plantilla. Y eso hay que decirlo también.

Me gustó ver que es un hombre de fútbol con una dilatada experiencia. Insistió en su curriculum y en sus títulos. Pero Ron sabe bien que esos títulos los consiguió con equipos que se dejaban verdaderas fortunas en fichajes cada verano. Tal vez por eso utilizó lo de “comprar la tela con el presupuesto que se tiene”. Bien sabe Gourlay que si no se invierte todo lo que se diga de Europa o devolver el prestigio serán una vez más promesas incumplidad.

Dice un pasaje de la Biblia que “por sus hechos les conoceréis”. A Lim ya le conocemos y dejamos de creer en él, a Gorley habrá que darle los 100 días del beneficio de la duda y más tras lo hecho este verano. Ah! Por cierto. Cuando le preguntaron por una posible venta de las acciones de Lim… echó balones fuera. ¿Casualidad?