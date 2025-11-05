Hoy venía pensando en... la más que probable marcha de Corona

Hoy venía pensando en … la más que probable marcha de Miguel Ángel Corona.

El actual director deportivo del Valencia tiene un acuerdo verbal con el Panathinaikos y sus horas en el Valencia parecen estar contadas. Llego en enero de 2020 de la mano de César Sánchez y “aprovechó” la dimisión de este en ese mismo verano para escalar y convertirse en el nuevo secretario técnico. Ya por aquel entonces, con la convulsa situación propiciada por los desmanes de Anil Murthy, ya se le afeó que no dimitiera a la vez que aquel que le trajo. Prefirió el sillón a la dignidad.

Y algo parecido ha sucedido todos estos últimos años. Su primer “gran logro” fue no traerle ni un solo fichaje en verano a Javi Gracia al que le siguió otro de sus grandes logros, entiéndaseme la ironía, de traer ese invierno a Ferro, Cutrone y Oliva. Ya apuntaba maneras. Y cada vez que se le criticaba utilizaba el mismo escudo que ha venido usando todos estos últimos años: Singapur y Peter Lim.

Ayer intentaba encontrar un solo futbolista, aunque sea a bajo coste por las malditas exigencias de Peter Lim, que haya traído y haya dado no solo un rendimiento deportivo sino también un rendimiento económico. No lo encuentro. Y es normal que cuando pensemos en él como director deportivo nos vengan a la memoria nombres como el de Caufriez o el de Cenk por el que el Valencia pagó 5 millones de euros. Y si vamos más allá para analizar las grandes ventas del club la cosa empeora: Mosquera producto de cantera, Mamardashvili una apuesta de la Academia en la que nada tuvo que ver él, Yarek de la cantera, Yunus a quien se vendió al Milán por 20 millones una apuesta de Longoria… ¿Qué la ha hecho ganar dinero con las salidas? Sí, pero a base de debilitar más y más el equipo, de no encontrar los recambios necesarios y con futbolistas que no fueron su apuesta.

Todo esto junto con su cercanía a Lim al que ha visitado en innumerables ocasiones en Singapur sin rechistarle ni una sola decisión y aferrándose al sillón ha hecho que las críticas por parte de los aficionados valencianistas hayan sido feroces. De ahí que cuando salga a todos nos venga a la mente esa famosa frase: “Tanta paz lleves como descanso dejas”.