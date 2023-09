Hoy venía pensando en… las manos que se convierten en “expediente X”.

Como la de Odriozola ayer en Mestalla. El donostiarra paró con la mano un disparo de Diakhaby en el último minuto. Una mano clara que debió ser señalizada como penalti pero que incomprensiblemente Hernández Hernández decidió dejar sin castigo. El árbitro ni tan siquiera tuvo que ir al VAR y su consulta duró apenas unos segundos a través del pinganillo.

Ese penalti recordó a otros vividos en Mestalla. Como el de Cucurella en un Valencia-Getafe con empate a tres en el marcador. El futbolista azulón desviaba con el brazo un disparo de Rodrigo Moreno desde la misma línea de gol. Nada. No siquiera consulta con el VAR.

O la famosa de Higuaín en el año 2011. El argentino desviaba un disparo desde el suelo en el minuto 94 y con 2-3 a favor de los madridistas. Teixeira Vitienes, también incompresiblemente no vio nada y no hubo penalti. Inmediatamente después. Y de forma interesada, se abrió el debate sobre si le había dado con el pecho o con la mano. Para los que no querían ver lo evidente y justificar otro claro error a favor de los madridistas.

Pero el mayor de los expedientes X que yo he vivido en Mestalla, bajada de OVNI e invasión extraterrestre incluida, fue en 2006. En aquel entonces Sergio Ramos cogía literalmente el balón con las dos manos dentro del área, según el confundido por el sonido de un silbato. Nada. Mejuto González se inventó una falta a favor del Real Madrid y… aquí paz y allá gloria.

Y es que de vez en cuando, las manos en Mestalla se convierten en verdaderos “expedientes X”. Como la de ayer de Odriozola…