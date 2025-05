Hoy venía pensando en... Manolo el del Bombo

Hoy venía pensando en… Manolo Cáceres Artesero.

Manolo el del bombo. Un símbolo de la selección española e incluso del Valencia nos dejaba en el día de ayer. Y es que el bombo de Manolo dejó de sonar un uno de mayo de 2025.

Pienso en Manolo y me vienen a la cabeza múltiples recuerdos de mi infancia en Mestalla. Cierro los ojos y me viene a la memoria esa grada de tribuna de Mestalla con olor a puro en la que Manolo hacía sonar su bombo y amenazaba con lanzarlo a los aficionados. Nunca lo hacía pero era casi como un ritual. Manolo, apreciado por todos los españoles por su incansable labor animando a la selección, y por todos los valencianistas al haber fijado su residencia aquí y asistir cada fin de semana al estadio valencianista.

Nacido en San Carlos del Valle, Ciudad Real, Manolo vivió en Huesca, Zaragoza y Valencia donde se asentó tras el Mundial de España 82. Todo empezó en ese Mundial de Naranjito. “Aquello fue increíble. Todo el mundo me paraba, para ir a Barcelona, a Sevilla... me paró una ambulancia en Alicante, me dejó en Valencia, allí me dieron trabajo como relaciones públicas, y por eso me quedé luego en Valencia a vivir”, contaba el propio Manolo en una entrevista. Esa fue su suerte y la nuestra de tenerlo aquí entre nosotros donde montó ese mítico bar en los aledaños de Mestalla. A sus espaldas los Mundiales de México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 le convirtieron en el jugador número 12 de la selección española. Manolo no solo era apreciado por los valencianistas sino también por todos los españoles.

Y es que toda España llora hoy su marcha. No me cabe duda que la selección echará muy de menos a Manolo, a su bombo. Porque Manolo representaba el fútbol, ese que es de los aficionados y no del negocio…