Hoy venía pensando en... Jaume Ortí

Hoy venía pensando en… Jaime Ortí.

Y os preguntaréis porqué un 23 de octubre de 2023 a las puertas de un Valencia-Cádiz yo me acuerdo del bueno de Ortí. Pues porque al Cádiz lo entrena Sergio González, que en su día fue un futbolista pretendido por el Valencia.

Y eso me ha recordado a una anécdota que me sucedió con Jaime. Era el año 2000 y el Valencia buscaba un mediocentro tras la marcha de Farinós al Inter. Sergio, que ya despuntaba y que finalmente fue fichado por el Depor, era uno de los nombres que sonaba en aquel mercado. Recuerdo encontrarme a Jaime en una discoteca, sí esa que era de su propiedad, y decirle textual “no tenéis ni idea, habéis fichado a Baraja por 12 millones, una pasta, cuando el bueno, el que deberíais haber fichado es a Sergio González”. Aún hoy me arrepiento de haberle dicho aquello. El rendimiento de Baraja en el Valencia fue tan espectacular como desafortunado mi vaticinio. Me demostró que no valgo para director deportivo.

Anécdota al margen, me ha recordado aquella época en la que podías decirle a la cara a los que mandaban lo que pensabas. Y ellos no solo aceptaban la crítica sino que en muchos momentos les invitaba a la reflexión. Hoy ya no sucede. Y me recordó también aquella época en la que la dirección deportiva no solo tenía autonomía para hacer apuestas sino que además acertaban para al final llegar a hacer a aquel Valencia campeón. Aquello era fútbol. Lo de hoy… es puro y duro negocio.

Han pasado muchos años de aquellos. Tantos que hoy se enfrentan ambos pero en dos facetas diferentes: la de entrenadores. Recordar aquella anécdota me pone nostálgico. Mucho. Tanto como para pensar que jamás volveremos a vivir momentos como aquellos de principios de siglo. Hoy echo de menos al bueno de Jaime… pero también echo de menos aquel fútbol… y por supuesto… aquel Valencia.