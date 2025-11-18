Hoy venía pensando en... lo de Hugo Duro y Javi Poves

Hoy venía pensando en… lo de Hugo Duro con Javi Poves.

Para el que no lo sepa este impresentable, entrenador del Morcardó, rajaba de sus futbolistas al acabar el encuentro ante el Tenerife B. Se pasó siete pueblos diciendo que sus futbolistas no tenían nivel, que él sí, y que estaban condenados al descenso. Una falta de respeto de un señor al que basta ya de reírle sus gracias.

Tanto es así que Hugo Duro, a quien seguramente ni le va ni le viene, salió a afearle su conducta. Chapó que un futbolista de élite salga en defensa de esos jugadores que se dejan el alma en campitos de fútbol dejados de la mano de Dios. No tenía porqué hacerlo y lo hizo. Y eso demuestra la calidad humana del futbolista del Valencia. Le recordó a Javi Poves que detrás de cada uno de ellos hay una persona y que seguramente a ellos les dolerá tanto perder como al propio entrenador. Y que no todo vale por hacerse famoso o tener tus dos minutos de gloria.

Siempre he criticado este tipo de comportamientos. Los futbolistas no son robots que ni sienten ni padecen. Como dice Hugo Duro detrás de ellos hay una persona, una familia que también sufre cuando las cosas van mal. Y una cosa es criticar y otra faltar al respeto o insultar que eso es precisamente lo que hizo Javi Poves. Mis felicitaciones a Hugo Duro por no dejarlo pasar.

Aunque tal vez esto último es lo que habría que hacer con estos personajes. Dejarlos pasar. No darles ni un minuto de nuestro tiempo ni ningún tipo de publicidad gratuita. Tampoco sé que habrá hecho su club pero lo primero que debería haber hecho es no darle nada de bola a sus palabras y echarlo al minuto siguiente. Dice Javi Poves que sus futbolistas no dan el nivel… cuando el que no da el nivel como persona es el propio Javi Poves.