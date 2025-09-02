Hoy venía pensando en los grandes momentos del Valencia

Como aquella final de la cartuja, si la del 99 al ritmo del pobre Miguel y con aquel gol imposible de Mendieta. O la liga que se conquistó en Málaga en 2001, la primera que vieron mis ojos porque hacía 31 años que no se conseguía. O la de Sevilla con aquel equipo imparable que bajó de la galaxia a los que llamaban galácticos. La de Goteborg, la de Mónaco, la Copa de 2008 que no se celebró y más recientemente la de 2019 nuevamente en a Sevilla

Y diréis. Porque me cuenta esto. Porque ayer os hablaba de mi amigo Santiago que está pasando por una situación delicada de salud. El, como buen valencianista seguro que recordará todos esos momentos. Me decían ayer que haberle mandado ánimos desde la radio le había dado un chute de energía. Y tal vez por eso quiero dedicarle el venía pensando de hoy. Para darte, querido Santiago, toda la energía del mundo.

Te diré Santiago que te quedan muchos grandes momentos que vivir con el Valencia, con tu Valencia y con todos los seres que te rodean y que tanto te quieren. Tienes que ver como nuestro Valencia resurge de las cenizas y nos vuelve a hacer felices a todos. No te lo puedes perder.

Quizá me digas que es imposible pero… ¿no era imposible aquel gol de Mendieta? ¿O aquella liga que le arrebatamos a los galácticos remontando 8 puntos en el final? ¿No parecía imposible que aquel Valencia de Koeman que peleaba por el descenso ganara un título esa misma temporada? Recuerdo como mi buen amigo Jaime Orti dijo aquello de “solo podemos aspirar a ser segundos” cuando el famoso Ushiro Nage en el Bernabéu. ¿Sabes lo que pasó no? Que lo imposible se convirtió en posible y el Valencia ganó aquella liga a los Zidane, Beckham y Ronaldo, si el gordo. Y ¿sabes por qué? Porque jamás se rindieron, nunca bajaron los brazos. Esa frase de “es muy díficil ganar a quien no se rinde” en todo su esplendor.

Pues no te rindas Santiago. Quiero más conversaciones contigo de fútbol, del Valencia, de deportes. Mi frase de cabecea, quien me conoce bien lo sabe, es “solo intentando lo imposible se consigue lo posible”. Hazlo posible. Ánimo y que sepas que este programa, este Onda Deportiva Valencia va dedicado a ti para que sea verdad eso de “es imposible ganar a quien nunca se rinde”. arrancamos