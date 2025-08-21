Hoy venía pensando en… esos futbolistas cuya prioridad es venir al Valencia.

Como el caso de Sadiq. No sé si al final la Real cumplirá o no la voluntad del futbolista pero no me cabe duda que si es por él hoy mismo estaría ya aquí. Sadiq sintió lo que es jugar en Mestalla como local la pasada temporada, lo que es recibir el cariño de la afición valencianista y vivir en una ciudad que lo tiene todo para enamorarse de ella.

Había quien decía que por la situación deportiva del Valencia los futbolistas no querían venir. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que el haber convertido al Valencia en un equipo que pelea por no descender es un problema pero la grandeza del Valencia es tal que son muchos los que no dudarían ni un instante en firmar por los de Mestalla. Sus títulos, su prestigio, su historia, su estadio, su ciudad y reunir cada fin de semana a más de 40.000 aficionados es algo que no lo tienen muchos equipos. Así que lo de Sadiq no me extraña en absoluto.

Ni eso ni el ver como muchos de los que vienen se quedan para siempre. Cuantos extranjeros ha tenido el club que se han afincado en Valencia y cuantos que han venido de otras partes de España que también lo han hecho. Sí, es verdad que cuanto mejor vaya el equipo, como fue el caso de aquel Valencia del doblete, todo es más fácil pero aún en los malos momentos todos esos futbolistas han sabido disfrutar de lo que significa vestir la camiseta del Valencia.

Y me hacía esta reflexión porque Peter Lim y su familia lo habrían tenido tan fácil para sentir esos mismo que no han querido hacerlo. Lim pisó Valencia en contadas ocasiones y con más escolta que un presidente de un gobierno. Probablemente si ni hubiese tenido esa soberbia y no nos hubiera mirado desde el minuto uno con tanta altanería se habría enamorado de este club centenario y las cosas hubiesen sido distintas. Él se lo pierde…