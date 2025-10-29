Hoy venía pensando en... el día que nada volvió a ser igual

Hoy venía pensando en… el día en que nada volvió a ser igualD.

Es difícil olvidar lo que pasó justo hoy hace un año. Posiblemente jamás vivamos en nuestras vidas una tragedia como fue aquella maldita DANA que nos encogió el corazón no solo a todos los valencianos sino al mundo entero. Mi querida Horta Sud, yo soy de Xirivella algo que llevo con mucho orgullo, se vió azotada por la peor de las tragedias. El deporte se convirtió en barro.

No se me va aquella imagen que captó mi compañero Diego Pico en el diario Marca en el que unos niños jugaban al fútbol entre el barro, ni aquella Senyera cubierta de barro, ni todos esos polideportivos destruidos por la fuerza del agua ni por supuesto aquellos testimonios desgarradores de quienes lo vivieron en primera persona. Pero hoy quiero quedarme con una imagen por encima de todas: ese puente que conecta Valencia con todas esas poblaciones repleto de gente que no dudó en salir de casa, coger una escoba, un rastrillo, un cepillo, un cubo o lo que fuera para ayudar a su gente. Esa generosidad que te reconcilia con el ser humano es la única imagen bonita, si es que hay alguna, que te puede dejar aquel fatal momento.

Ha pasado un año y todavía se nos hiela la sangre cuando recordamos lo vivido durante esos días. Todo cambió en un instante para miles de valencianos. Ya nada volvió a ser igual. Aún hoy, pasado un año, queda mucho por hacer. Basta darse una vuelta por alguna de estas poblaciones para ver las heridas que aún hoy perduran después de un año entero. Quedan aún tres campos por reconstruir: el del Palleter de Paiporta, el de Bugarra y el de Algemesí.

Esta mañana he estado en Paiporta y solo con mirar las paredes donde todavía, un año después, quedan restos de barro te sobrecoge el corazón. Fue el día en el que más lloramos los valencianos pero en el que sin duda nos sentimos más orgullosos de serlo. Hoy hace un año del día que cambió para siempre… nuestras vidas…