Hoy venía pensando en... la despedida de Hugo Guillamón.

No cabe duda que su despedida de ayer demuestra su valencianismo. Criado en la cantera, valencianista de cuna, tampoco me cabe duda que para él abandonar el Valencia no ha sido fácil. Es el club de su vida y os digo la verdad: hemos de estarle agradecidos por su compromiso a lo largo de todos estos años.

Sí ya lo sé. Hugo es uno de esos futbolistas señalados por cierta parte de la afición. Sí, también lo sé, su rendimiento tras regresar de aquel Mundial en el que ni jugó no volvió a ser el mismo. Sí, lo sé cometió un error grosero ante el Real Madrid que siempre le persiguió. Y si, lo sé, es de esos futbolistas fríos al estilo Parejo que muchas veces generan desesperación en los aficionados. Pero aún así, y esto también lo sé, su compromiso con el club de su vida ha sido total. Tal vez por eso no me gustó un pelo que Corberán le apartara y le señalara de forma tan evidente en esta pretemporada.

Ni a mi ni a sus propios compañeros. Muchos de sus compañeros en el Valencia no entienden la manera de proceder del técnico ante un futbolista que, aunque no le hayan salido bien las cosas, siempre ha demostrado profesionalidad. Conozco a su entrenador de pequeño en la Academia con quien mantiene una muy buena relación y siempre me contó de su profesionalidad en los estudios pero también en el terreno de juego. Era el futbolista aplicado.

Se marcha Guillamón y yo espero que le vaya muy bien en Croacia. Se lo merece. Tal vez sea impopular decir esto, también lo sé, precisamente porque muchos le cogieron manía hace ya algún tiempo. Y es que hay futbolistas que por lo que sea caen de pie sin merecerlo y otros que caen de culo… también sin merecerlo…