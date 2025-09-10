Hoy venía pensando en… el desaguisado del partido Barcelona vs Valencia.

El Barça ha rectificado en la mañana de hoy. Tras las presiones ha decidido facilitar 290 entradas a la afición valencianista para que pueda estar presente el próximo domingo en el Johan Cruyff. Pero lo ha hecho hoy miércoles a tan solo 4 días de la disputa del partido.

Y es que hasta ayer todo lo que rodeaba a este partido era un sinsentido. Primero no saber hasta ayer tarde donde se iba a disputar el encuentro y segundo hacerlo en un estadio que incumplía la normativa de aforo de la propia liga que establece un mínimo de 15.000 espectadores para primera cuando solo tiene capacidad de 6000. La Liga, esa tan estricta en oras cosas y con tantos equipos, estaba dispuesta a permitirlo. Hasta que se alzó la voz.

Da rabia que esta rectificación se produzca por las presiones ejercidas y no porque hubiera sido la propia Liga quien obligara al Barcelona a cumplir con su propio reglamento. Han tenido que salir las peñas del Valencia a quejarse y amenazar el Valencia con dejar sin entradas al Barça para el partido de vuelta para que se produzca esta rectificación. Eso sí, un poco tarde.

Y digo tarde porque lo que tampoco se puede permitir es que el escenario del choque se conozca cinco días antes y que la afición del Valencia sepa cuatro días antes que va a poder viajar para animar a su equipo. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena pero no olvidemos que había quien estaba dispuesto a que se produjera esta injusticia mirando para otro lado. En una Liga que debe tratar a todos por igual, pese a la rectificación, se ha vuelto a ver claramente que eso no es así. Y da rabia, mucha rabia…