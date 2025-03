Hoy venía pensando en… el debate en la delantera del Valencia.

El regreso de Hugo Duro tras lesión que se producirá este próximo domingo ha reabierto el debate sobre por qué delantero debe apostar Corberán. Los hay a favor de Sadiq, que está en racha goleadora y los hay a favor de Hugo Duro.

No cabe duda que la llegada de Sadiq este pasado mercado invernal ha mejorado al equipo. A su favor: es de esos delanteros que él solo se fabrica las ocasiones. En contra: es capaz de fallar lo infallable y de marcar goles extraordinarios. Es decir, tiene menos poder rematador del que tiene Hugo Duro. Además el valencianista es de los que ha caído con buen pie tanto en el vestuario como en Mestalla. Será por sus gestos, por su forma de correr, por su pelea o por lo que sea pero tiene a Mestalla metido en el bolsillo desde el minuto uno.

A Hugo Duro ya le conocemos todos. Sus 13 goles de la pasada temporada avalan su calidad. Siempre he defendido que además de pelea tiene calidad. Hacer goles como el de la final de Copa ante el Betis no los hace cualquier delantero. Sin embargo su constancia, su sacrificio y pelea si son un plus más. Y tiene mucho más remate que Sadiq. Somos muchos los que pensamos que las tres que falló el nigeriano en la primera mitad ante el Valladolid, Hugo Duro no las hubiera fallado.

Posiblemente a día de hoy si hiciéramos una encuesta entre el valencianismo la gran mayoría apostaría por Sadiq antes que por Hugo Duro pero… ¿y por qué no los dos juntos? André Almeida, fijo en la mediapunta para Corberán, no está aportando casi nada y tal vez sería el momento de volver al 4-4-2 con Sadiq y Hugo Duro en ataque. Y es que si me preguntarán a mi en esa encuesta… apostaría por jugar con los dos.