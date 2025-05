Hoy venía pensando en… el cumpleaños de Lim.

El máximo accionista apareció ayer en redes sociales en una foto celebrando su cumpleaños con el pantalón del Valencia y su escudo. Y no, no creo que se trate de una declaración de intenciones sino más bien de una provocación. Y que ese pantalón tenga cinco años, pequeño detalle, no es que sea vintage sino pasado.

Si con esa foto alguien pretende ver que le importa el Valencia solo tiene que pensar que a día 22 de mayo el club sigue parado en la planificación deportiva. Lim todavía no ha dado ni luz verde al fichaje de esos futbolistas que Corona tiene apalabrados y que vendrían a reforzar el centro del campo. Y no, no se trata de futbolistas de nivel mundial por los que haya que pagar millonarios traspasos. Así que menos pantalón del Valencia y mas invertir en el equipo para que crezca y vuelva al lugar que se merece por historia, prestigio y afición.

Ayer fue un día de despedidas. A falta de un partido para acabar el campeonato la plantilla se fue de comida para decir adiós a alguno de sus futbolistas como el caso de Mamardashvili o Enzo Barrenechea. Y mientras esto sucede, el club continua parado en la planificación a la par que el máximo accionista celebra su cumpleaños. 11 años lleva como máximo accionista y jamás le hemos escuchado una sola palabra en torno al Valencia salvo aquella autoentrevista en el Westin. Ni tan siquiera el día que se celebraba el Centenario del Valencia fue para decir algo así como “felicidades valencianistas”. Así que que nadie venga a decirme a mi que por exhibir un pantalón del Valencia ha vuelto su interés en el club del que es máximo accionista.

Lim compró el Valencia para hacer negocio con la compra-venta de jugadores. Aquí siempre lo dijimos. Y lo ha hecho. Nunca le importó lo deportivo más allá de lo económico. Y hoy en día ya ni eso salvo que no quiere que le cueste un céntimo el club. Tal vez por eso… no haya comprado un pantalón del Valencia desde hace cinco años…