Hoy venía pensando en… la copa del Rey de Voleibol

Arranca hoy en Valencia, en la Fonteta. Por primera vez en la historia esta competición se va a celebrar aquí en Valencia. Los ocho mejores equipos de la superliga de voleibol se van a dar cita en Valencia solo una semana después de que lo hicieran los ocho mejores de baloncesto. Y mola que Valencia pueda albergar estos campeonatos. Tanto en el Roig Arena como en la Fonteta.

Todo ello gracias a un empresario valenciano que un día se enamoró del voleibol. Los que escucháis este programa de manera habitual sabréis de quien hablo: Manolo Clemente. Rescató a un equipo con serios apuros económicos para convertirlo en un equipo de élite. En poco tiempo se pasó de un ascenso a superliga para competir con los mejores a clasificar al equipo para jugar en Europa. El reto era mayúsculo pero lo consiguió.

Y lo hizo de manera desinteresada porque se enamoró del vóley. Lo que nunca pasó con Lim y el Valencia. Ni siquiera a su llegada. Jamás tuvo otro interés que el de sacar dinero por la inversión que hizo. Y así nos ha ido. La diferencia con esos empresarios enamorados, como puede ser Juan Roig en el caso del baloncesto, es muy evidente. Nunca hemos escuchado ni una palabra de cariño hacia el Valencia de Peter Lim. Y menos ahora que tiene a todos los aficionados en su contra. Quizá por eso me pregunto siempre qué narices hace todavía aquí.

Pero vuelvo al vóley. El esfuerzo tanto económico como personal de Manolo Clemente bien vale que el aficionado valenciano responda. Y la mejor manera de hacerlo es que la Fonteta presente una gran entrada desde hoy jueves. El sueño de Manolo de meter a su equipo en la élite del vóley ya lo ha conseguido, ahora le falta por cumplir el sueño de que seáis miles y miles de valencianos los que como él os enamoréis de ese deporte: el vóley. No me cabe duda que Valencia responderá ante esta Copa del Rey como mejor sabe hacerlo…