Hoy venia pensando en... lo cerquita que lo tuvo el Levante

Hoy venía pensando en… lo cerquita que lo tuvo el Levante el sábado.

Estaba Calero fastidiado por no decir otra cosa. Y con razón. Puedes perder ante el Barelona… no solo puedes sino que además entra dentro de la lógica pero… hacerlo de esa manera es cruel, muy cruel. El Levante hizo todo lo que tenía que hacer durante 45 minutos. Y todo lo hizo bien hasta el punto de irse al descanso con un 2-0 que llevaba la felicidad a los de Orriols. Y no solo por el resultado sino también por la imagen. El Levante supo desarmar al Barça y en esos primeros 45 minutos Lamine pareció lo que es… un niño de 18 años pero sin esa magia que le otorga su calidad futbolística.

Hay quien hasta ese momento discutía el penalti que supuso el 2-0 para los levantinistas. Yo no. Para mi, al igual que para el colegiado, lo fue. Un disparo que va a portería si impacta en el brazo de un defensor para mi siempre será penalti. El problema no es ese. El problema es que hay tanta disparidad de criterios que nunca llegas a saber cuando una mano dentro del área lo es o no.

La segunda parte fue bien distinta. Qué rabia. Aparecieron Pedri y Lamine Yamal para demostrar el porqué son los actuales campeones. El sueño de Orriols se esfumó en un abrir y cerrar de ojos y nos devolvió a todos a la realidad: esa en la que casi nunca David derrota a Goliat. Lo tuvo cerca en Vitoria y aún más en Valencia pero la realidad es la que es y el Levante después de dos jornadas aún no ha puntuado. Ya sabíamos que se iba a sufrir.

No ha sido una vez más un buen fin de semana. El Valencia, no sé si tratando de imitar al Barcelona, hizo un inicio de partido desastroso en Pamplona del que ya no se pudo levantar y más después de la expulsión de Gayá. Es cierto que el equipo, con los nuevos fichajes, aún está en período de adaptación. Pero ojo, un punto en dos jornadas no es lo ideal. Espero que lo del viernes ante el Getafe… sea otra historia…