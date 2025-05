Hoy venía pensando en… el atrevimiento de Hugo Duro.

Por fin alguien del Valencia se atreve a pronunciar la palabra “Europa”. Y me gusta. Mucho. A falta de cuatro jornadas y a solo dos puntos de la Conference League ya era hora que alguien se atreviera a decir “Europa”. La línea ascendente del equipo en esta segunda vuelta y todo el trabajo realizado bien merecerían ese reconocimiento.

Entiendo que desde dentro no se quiera cargar de una presión añadida al equipo al igual que entiendo que no se quiera menospreciar el éxito que supone haber sumado 30 puntos en la segunda vuelta y tener al equipo salvado a falta de cuatro jornadas. Pero llegados a este punto creo que hay que ponerse un objetivo ambicioso para lo que resta de campeonato.

Por eso me gusta oír a Hugo Duro hablar de Europa. El año pasado cuando se consiguió la salvación nunca nadie pronunció esa palabra. Era tabú. Y el equipo se fue diluyendo como un azucarillo, bajó los brazos, se dejó llevar y el tramo final de liga fue tan insulso como aburrido. Yo solo espero que este año no pase algo similar. Porque además esa inercia negativa se mantuvo y se prolongó hasta el inicio de esta misma campaña.

Sobre lo de no restar mérito a haber conseguido la salvación puede tener razón Corberán. Si al final no se consiguiera estar en Europa para mi no sería una decepción ni mucho menos. Hay que saber de donde venimos y lo que se ha conseguido y hecho hasta el momento. Pero precisamente por eso no debemos limitarnos a simplemente conseguir el objetivo. Es como el saltador que salta seis metros pero quiere más en el siguiente salto. No se le pueden poner límites. Y este equipo, con la segunda vuelta que ha hecho ha demostrado no tenerlos.

Así que no tengamos miedo de hablar de Europa. Subamos un pellín más el listón y veamos de qué son capaces estos futbolistas. Lo hecho hecho está y tiene un meritazo tremendo. Y el futuro… aún está por escribir…