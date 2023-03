Hoy venía pensando en… la amnesia transitoria de Aurelio Martínez.

Hay que tener la cara muy dura para decir que no recordaba haber dicho lo de que al quinto año Lim bajaría la deuda a 28 millones de euros. ¿De verdad? Pero si solo hay que tirar un poco de fonoteca para recordarle al entonces presidente de la Fundación todas las mentiras que contó a la afición del Valencia. La de la deuda, una más.

¿Que se pasó de frenada al decir que la intención de Lim era ganar algún día la Champions? No. Lo que hizo fue engañar a los aficionados con discursos grandilocuentes para ser aclamado, recibir la insignia de oro y brillantes del club y vender el Valencia al mejor postor.

Pero ahora resulta que tiene amnesia. Nosotros no. Ayer ya le recordamos lo de la deuda, lo del préstamo al cero de interés, lo de que no haría ampliación de capital para no diluir el poder del accionista minoritario, lo de las secciones de la Fundación incluido el balonmano femenino, lo de que Lim acabaría el estadio para el Centenario… y así un sinfín de mentiras y engaños de los que al parecer ni se arrepiente.

Porque lo peor de todo es que ni él ni Amadeo Salvo mostraron ningún tipo de arrepentimiento en el juicio. Ni una sola palabra de “lo siento, la cagamos”. No. Ahora le excusa que es que el Patronato votó a favor y que había un informe de PWC. Porque el de Mariano Durán, al parecer y según Aurelio llegó tarde. ¿Para qué se lo pidieron entonces? Y en el sumum de la desfachatez y para desacreditarlo llegó a decir que Mariano Durán no conocía el contrato de compra-venta. ¿En que se basó entonces para hacerlo? ¿En un cómic?

No hay cosa peor que el engaño y eso fue lo que hicieron ambos con la afición del Valencia. Pero sí hay una peor… no reconocer los errores, no pedir perdón y mirar con esa chulería y altanería con la que desprecian a los que un día embaucaron. Hoy ya no les sirven. Que al menos la lección… nos sirva para aprender…