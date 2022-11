Hoy con Léleman venía pensando en... la selección española

Hoy con Leleman venía pensando en… la selección española, como no.

No cabe duda que ha sido el debut soñado. Ni los más optimistas pensaban que el primer partido se podía ganar 7-0 por mucho que la selección que estaba enfrente fuera Costa Rica. Pero no fueron solo los 7 goles, que ya es, sino también el espectacular y brillante juego que exhibieron los de Luís Enrique durante los noventa minutos de partido.

Ya dije ayer antes del partido que me gustaba Luís Enrique. No comparto muchas de sus formas chulescas en las ruedas de prensa pero no me cabe duda que es un excelente entrenador, el mejor para la selección a día de hoy. Ha sabido hacer dos cosas que para mi son importantísimas: crear un grupo joven, un vestuario sano y con ambición. Y ha sabido despojarlos de toda presión haciendo que todos los focos apuntaran hacia él.

Más allá de la anécdota del streaming, Luís Enrique ha sabido distraer la atención de todos nosotros para evitar polémicas. Por poner dos ejemplos: se ha hablado más de sus intervenciones en twitch que de los que no están y muchos pensamos que debieran estar o de quién debía jugar o no el primer partido de titular. Lucho ha sabido manejar el entorno de la selección para que sus futbolistas jugaran sin presión como si lo hicieran en el patio del colegio, como si lo hicieran solo para divertirse.

Y se ha demostrado que este grupo, el que ha creado Luís Enrique, no solo tiene una ambición desmedida propia de su juventud sino que cuando, con la calidad que atesoran, salen a jugar como lo harían once amiguetes son capaces de arrollar al que se les ponga por delante.

Que si, que habrá quien diga que solo se ha ganado un partido y además el primero. Y llevará razón. Pero que se lo cuenten a Argentina… o a Alemania… Ayer España nos hizo inmensamente feliz y de eso Luís Enrique, le pese a quien le pese… tiene mucha culpa.