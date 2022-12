Hoy con Léleman venía pensando en... la renovación de Jaume Domenech

Hoy con Leleman venía pensando en… la renovación de Jaume Doménech… que aunque ya se sabía. Hoy se ha hecho oficial.

Jaume es de esos futbolistas que provoca amor y odio en la afición. Y no entiendo el porqué. Para mi es uno de esos futbolistas que siempre suman, de los que huyen de los topicazos y siempre dice lo que piensa, de los que hace vestuario y es querido por sus compañeros (no en vano es uno de los capitanes) y es valencianista hasta la médula. Muchos olvidan que en los malos momentos Jaume siempre fue capaz de dar un paso adelante para partirse la cara por su Valencia. Y todo eso bien vale una renovación.

Marcelino, que listo es un rato, supo premiar ese buen rollo que contagia dentro del vestuario dándole la final de Copa de 2019. Y no se equivocó. Antes le dio el partido decisivo ante el Valladolid donde se selló la clasificación para la Champions. Y tampoco se equivocó.

¿Que Jaume ha tenido partidos malos? Claro. Le pasa a todos los porteros- Es de esas posiciones donde más solo te encuentras y en la que una mala tarde se nota y mucho. El portero, a diferencia de cualquier otro jugador de campo, nunca se puede esconder y cualquier fallo, cualquier error puede ser clave en el devenir de un partido y es criticado hasta la saciedad.

Es evidente que Jaume no es el mejor potero del mundo y que hoy por hoy Mamardashvili está muy por encima de él. Pero esa imagen de sus compañeros celebrando su renovación es una buena muestra de lo que ofrece dentro de ese vestuario. Por eso yo digo sí a su renovación y me alegra que el Valencia lo haya hecho en un acto con la presencia de la presidenta. No olvidemos que es… uno de nuestros capitanes…