Hoy con Léleman venía pensando en... quién conoce al nuevo presidente del Valencia

Hoy con Leleman venia pensando en… el nuevo presidente del Valencia. ¿Alguien sería capaz de reconocerle si le ve por la calle? ¿Alguien sabe si está en Valencia o en Singapur? ¿Alguien sabe a que se dedica?

Os prometo que si le veo por la calle, si me lo cruzo en cualquier sitio me sería imposible reconocerle. A estas alturas y después de 16 días hasta me cuesta recordar su nombre. Khojama Kalimuddin creo recordar que se llamaba. Pues bien, ese señor saldrá en los libros de historia del Valencia, su nombre figurará en el Palco Vip de Mestalla junto al resto de los que fueron presidentes.

Hubo un día que para ser presidente de una institución como el Valencia había que ser alguien reconocido por la sociedad valenciana. Los hubo mejores y peores pero todos eran reconocibles por los aficionados valencianistas. Hoy al presidente del Valencia no le conoce absolutamente nadie. Es otra muestra más del desapego, de la indiferencia con la que trata Lim al Valencia. así que creo que Peter ya tarda en buscar a alguien que pueda representar con dignidad a una institución centenaria como es el Valencia.

Y digo dignidad porque su última elección no pudo ser más indigna. Desconozco los motivos que le llevaron en aquel entonces a apostar por Anil Murthy ni el porqué le mantuvo tantos años en el cargo de presidente. Para lo que hizo hubiera sido mejor apostar por un Khojama de la vida. Muchos disgustos nos hubiéramos ahorrado. Porque que salga el nombre de Khojama en los libros de historia del Valencia tiene delito pero que salga el de Anil Murthy muchísimo más. Lo mejor para todos sería borrarlo de la historia, olvidarlo, hacer como que nunca existió. Últimamente cuando pienso en él llego a creer que todo fue fruto de nuestra imaginación, una pesadilla… porque encontrarte un ser más malo y mentiroso como él suena a irreal… a una terrible pesadilla.