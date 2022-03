Hoy con Léleman venía pensando en... mis recuerdos de la Cartuja

Hoy con Léleman venía pensando en… mis recuerdos de la Final de Copa de La Cartuja.

Ayer empezamos una sección nueva en este Onda Deportiva Valencia que me hace especial ilusión. Le hemos llamado “Camino a Sevilla” y la intención es que vayan desfilando ex futbolistas del Valencia que hayan ganado una Copa del Rey especialmente aquellos que lo hicieron en 1999 en La Cartuja. Nuestro primer protagonista fue Paco Camarasa, el capitán que alzó aquella Copa junto a Mendieta.

Y es inevitable que te vengan miles de recuerdos de aquellos días. Desde la llegada a Sevilla hasta el momento en que vi como el Valencia ganaba casi veinte años después su primer título. La ilusión con la que afrontamos aquel viaje a Sevilla no se puede explicar con palabras. Yo había estado en la del Bernabeu, la del agua, acompañando a mi padre. Esta vez era distinto ya que iba como periodista y pude vivir desde dentro muchos grandes momentos.

Ese día las calles de Sevilla se tiñeron de color naranja. Miles y miles de valencianistas rodeaban cada centímetro de sus calles. Era imposible no cruzarte en cualquier rincón con algún valencianista. En la radio sonaba la canción de Triana Pura “el probe Miguel”. Tal vez en ese momento no fuéramos conscientes de que aquella canción se convertiría en un símbolo. Es imposible escucharla y que no te venga a la memoria aquel 26 de junio de 1999 o aquel sombrerazo de aquel gol imposible de Mendieta o aquella carrera del Piojo López… Para una generación era la primera vez que veía a su equipo levantar una copa.

Es difícil explicar lo que se siente en esos momentos. Recuerdo haber llorado cuando el árbitro pitó el final y cuando entrevistaba a los futbolistas dando la vuelta de honor al campo de La Cartuja. Mi felicidad era inmensa. Como lo fue más tarde con las ligas, la UEFA, la Supercopa o las otras dos Copas y como lo será si el 23 de abril si levantamos otra. Porque es lo que tiene sentir pasión por un equipo: no juegas tú, no ganas tú… pero es… como si lo hicieras…