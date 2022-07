Hoy con Léleman venía pensando en... los entrenamientos a puerta abierta

Hoy con Leleman venia pensando en… los entrenamientos a puerta abierta que está haciendo el Valencia.

Me gusta y me recuerda a épocas anteriores donde el fútbol era mucho más cercano a sus aficionados. Recuerdo entrenamientos en Paterna con el Valencia de Aragonés, el de Cuper o el de Benítez donde miles de valencianistas se acercaban a ver a sus ídolos. Y no pasaba nada. El Valencia fue subcampeón de liga, dos veces subcampeón de Champions y dos veces campeón de liga. Nadie contrajo la malaria, el ébola o cualquier enfermedad por juntarse y hacer disfrutar a sus propios aficionados.

Llegaron tiempos modernos en que clubes como el Valencia fueron copiando todas las tonterías de aquellos que se hacen llamar clubes grandes. Como si estar cerca de sus aficionados les hiciera más pequeños o les impidiera crecer y pelear con aquellos que habían blindado su ciudad deportiva. Llegaron los muros, la falta de información, el secretismo, la ausencia de ruedas de prensa, el no poder viajar junto a ellos y así hasta un sinfín de cosas. El fútbol del pueblo pero sin el pueblo.

Ojalá algún día los clubes y los futbolistas dejen de vivir en su burbuja y se den cuenta que lo más importante, más incluso que el propio negocio, son las miles y miles de personas que cada domingo abarrotan el estadio, esos que corean sus nombres, que sienten como suya cada derrota y cada victoria, esos que no reparan en gastarse el dinero que no tienen en comprar la camiseta o sacarse el abono, esos que matan por hacerse una foto con ellos o conseguir un autógrafo… esos… si esos que han estado yendo estos últimos días a Paterna simplemente a ver un entrenamiento. Sin ellos no existirían los millones que cobran y que les hacen ser unos privilegiados.

Por eso es una lástima que esto solo ocurra en verano. Que el túnel del tiempo se quede solo en los principios del mes de julio y que una vez acabada la pretemporada el fútbol recupere toda su tontería… si, esa que le aleja cada vez más de sus aficionad