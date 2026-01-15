El homenaje a Broseta reivindica su figura "ejemplar" en "tiempos de polarización"

El acto homenaje a Manuel Broseta, asesinado por ETA hace 34 años en Valencia, ha reivindicado este jueves la importancia de "no olvidar" las muertes que perpetró la banda terrorista ETA.

El reconocimiento se ha celebrado este jueves, como cada 15 de enero, en el monolito levantado en su memoria situado en la avenida de Blasco Ibáñez de València donde fue tiroteado.

Al acto han asistido autoridades como el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, o la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otras. También ha estado presente el exministro Jordi Sevilla, presidente del jurado del XXXIV Premio de Convivencia que convoca la Fundación Profesor Manuel Broseta.

"Pasan los años y seguimos recordándolo. Esto quiere decir que sigue vivo, no está muerto", ha apuntado Vicente Garrido, presidente de la Fundación Manuel Broseta, quien ha mostrado su "enorme satisfacción" al ver que cada año son más los que participan en este homenaje.

"Afortunadamente, la banda terrorista ETA ya no mata, pero está ahí. Es historia de España que todos tenemos que conocer y que saber y, sobre todo, teniendo en cuenta lo contrario de los valores de esta banda, que son los que propugnaba el profesor Broseta, ese espíritu del 78 en el que él tanto contribuyó a forjar ese estatuto de autonomía, esa autonomía valenciana, ese autogobierno por el que él tanto luchó junto con otras personas relevantes", ha destacado.