El hombre que mató a su pareja e hijo en Algemesí pasa este jueves a disposición judicial

El hombre detenido por presuntamente asesinar a su pareja, Alejandra Villegas, de 41 años, y al hijo de ambos, Samuel, que iba a cumplir 3 años en julio, en la localidad valenciana de Algemesí, será puesto a disposición judicial a primera hora de la tarde de este jueves. Los hechos se produjeron sobre las seis de la mañana de este miércoles, tras una discusión en el domicilio familiar de la que alertó al 112 la propia madre y abuela de las víctimas, que reside en la misma vivienda.

Los agentes de la Policía Nacional y Local desplazados hasta el lugar encontraron los cuerpos de la mujer y su hijo y, junto con los servicios sanitarios, practicaron maniobras de reanimación al menor pero no pudieron salvarle la vida. Los agentes detuvieron al supuesto agresor, identificado como Leonardo David Arenas y origen colombiano, que previamente a la llegada de los agentes ya había llamado a la Policía para confesar los hechos.

La familia de Alejandra Villegas esperará a la llegada a nuestro país este viernes de la hija mayor de Alejandra, de 19 años, que por problemas económicos solo ha podido comprar un billete de ida en un vuelo a Madrid, según ha explicados Leidy Rodríguez, cuñada de Alejandra. Rodríguez ha trasladado la preocupación de la familia por el hecho de que su sobrina vaya a venir con un billete solo de ida y pide a las autoridades que entiendan la situación y no le pongan impedimentos ni en la entrada ni en su estancia en España.

"No sabemos cuánto tiempo va a tardar en regresar para gestionar esta situación y no queremos que tenga problemas en inmigración cuando llegue al aeropuerto", señala. "Tenemos miedo de que le pongan alguna pega al entrar solo con un pasaje pero ella viene solo por este asunto", añade, aunque precisa que desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana les han prestado apoyo y les han informado de que, en principio, no tiene que tener ningún problema y dispone de 90 días para estar en España.

La joven, hija de una pareja anterior de Alejandra, "viene con su partida de nacimiento y viene para poder velar a su mamá y a su hermano", manifiesta Rodríguez.

Seis mujeres y un niño de dos años han sido asesinados en crímenes machistas en lo que va de junio, uno de los meses de más riesgo para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, puesto que concentra el mayor número de feminicidios junto a julio y agosto.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.