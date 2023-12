Hola soy Jordi, tengo algo que contaros

Tengo una cosa que contaros. Me voy de Onda Cero , y antes de que os preguntéis donde os lo digo yo, me voy a Generalitat, concretamente a vicepresidencia y a la Consellería de Cultura y deportes, ahora os explico el porqué

Cumplo estos días 17 años en la que ha sido, es y será mi casa para siempre donde he sido muy feliz hasta el último día Mi casa, Onda Cero, me ha dado la oportunidad de convertirme en lo que era un sueño de pequeño, ser periodista y que se tuviera confianza en aquello que hacía. No tengo más que palabras de agradecimientos a mis compañeros que siempre los tuve como amigos, muchos de ellos de mis mejores amigos, para siempre.

A Eduardo Esteve , porque aunque es más raro que un ruso negro ha sido y será mi amigo. Siempre respetuoso y que sin saber el porqué, siempre ha sido querido Con él he vivido muchos más buenos momentos que regulares. Siempre confió en mí a pesar de mis idas de olla, el famoso mono que se aloja en mi cabeza. El mejor jefe que uno puede tener, pero siempre lo veré cómo mi amigo, nunca como mi jefe, además de LIDER DE OPINIÓN y por supuesto LA VOZ. TE QUIERO, EDU, GRACIAS

Mi amigo y uno de los mejores narradores de este país, Víctor Lluch. Él me ha descubierto que se puede ser un tipo 10 u 11. Ser un magnífico amigo, ser más Rossista que Rossi y amar a su profesión como nunca a nadie he visto. Hay muchas cosas de él que me alucinan. Su orden quasi enfermizo, su perfección por todo lo que ha de hacer... Su amor al medio. Pero Víctor es mi amigo, con el que salgo de fiesta como primera opción y eso, muchos sabrán lo que supone eso. Te quiero mucho

Edu y Víctor son y serán siempre mis amigos pero tendré más como Gente de Fallas Mi hermano Boro Peiró con el que casé el primer día, y mira que eso es complicado, otro tipo raro como un extremeño surfista, y sigo en ello. Mi partener en el Radioestadio Valenciano durante 17 años, con partidos aquí o allí, con títulos y desgracias... con idas y venidas, a un dial, a otro, a un viaje, a otro...

Boro es Boro, es único, no sé si decir pero lo de si no existiera habría que inventarlo pero venga, sí. WORIWOL solo puede haber uno. Referencia en la radio y en el mundo de las fallas, SU VIDA en la que también he intervenido por mi cariño con él en la llamada de las falleras mayores. TE QUIERO, HERMANO.

Si me quedo con algo de MI radio es con las personas y si hay otro al que quiero y querré para siempre es para Jordi Andrés. Mi amigo y muchas veces mi confidente hasta las tantas. De esos con los que se hacían las tantas solucionando el mundo. Siempre fue algo más que un maravilloso técnico, desde el primer momento.

Os voy a echar mucho de menos y sabes, y sabéis, que lo digo de corazón porque yo soy un dador de cariño total. Aplícate el cuento, Isa, a ti también te quiero mucho.

A mis compañeros con los que he pasado más tiempo que con mi familia, a Ureña, mi corredor favorito con el que tan bien me lo he pasado, gracias Eduard. A mis compañeras de Valencia en la Onda, Marí Paz, Begope, voy a echar mucho de menos ese momento de las 12:20 además de mis historias y tribulaciones los lunes y los miércoles. Me va a costar no hacer el "animal" en todos esos inicios de programa... Me disteis siempre la libertad de hacer... Son de las cosas que más voy a echar de menos, el poder salirme de mis deportes y mostrar mis frikadas al mundo, mi obsesión con la música, con los show talents, con el cine y con mis movidas...

A las Rosas, a mi cantante Toni López, a Lore, a la de la miel, Karen, a Javi, a mi vasco favorito, no hay nadie mejor que tú, Jaime, eres un ejemplo para todo, Isaac, eres de los últimos pero que sepas que me tienes como amigo porque eres un magnifico tio, de verdad, para siempre, Inma, la jefa en la sombra, tú lo sabes...

Tengo que dar las gracias a Enrique Martín Coromina, mi primer director que incluso me dio la oportunidad de presentar el acto principal, por dos años, los Premios de Onda Cero... Gracias por tu confianza, por darme la oportunidad de incluso dirigir lo que hoy es Más de Uno Valencia. También dar las gracias mi actual director Antonio Domínguez, gracias por tu humanidad, por ser como eres y por ponerme tan fácil esta dura transición, me ha ayudado muchos, a estar mucho más tranquilo y a poder estar centrado.

A mis informativos, Amparito, la filla del mestre, a mi otra Amparito, soledad en las tardes, a Nuri, que me alegró tanto que te quedaras... al abogado, a Nacho Reig, el ciclista en la sombra... A los que estuvieron, Esther a Vanessa... a todos los becarios que tuvimos, Eric, eres grande...

Capitulo especial merecen mis compañeros de Comunidad Valenciana, vuestro trabajo es muy grande, creedlo porque así lo es y por supuesto a mis compis de la central en Madrid. Ellos lo saben pero me vais a permitir que a Alberto Pereiro, Fernando Burgos, Rafa Fernandez, Janito, Alberto, Raúl, Alejandro, mis pacotequistas, Paquito Reyes, mi Espinola, Isa desde Málaga, Jose Agustín desde Barcelona... mi Huguito, llegaste tarde pero me diste tu amistad como pocos... Os quiero a todos.

tener la oportunidad de estar con maestros como el GIGANTE, Javier Ares, la BESTIA Jose Ramón de la Morena. Es un sueño hecho realidad que me dierais paso, sois maestros de esto y yo un chaval que soñaba lo que al final pudo conseguir, trabajar con HISTORIA. Quiero acordarme de Héctor Fernández, él y solo él se invento "EL ABROCHE", gracias por esa apuesta, te debo mucho, incluso cuando me dijiste de transmitir una cabalgata de Reyes Magos gritándole a Baltasar que era de la Cope... Gracias Hector, y a Aitor y a Edu, y a Bustillo, el tener como amigo al narrador que me apasionaba de pequeño, Alfredo Martínez y a todos, os quiero y os querré de corazón. Perdonad a los que no he nombrado pero si me conocéis sabéis que me acuerdo de todos, de todos.

Solo espero una cosa, como periodista, eso va al gusto, pero solo espero que me tengáis como un buen tipo que pasó por vuestra vidas, esa fue mi inteción.

HASTA SIEMPRE, GRACIAS.