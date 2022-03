Hablamos con Cristhian Mosquera y Jesús Vázquez

En Onda Deportiva Valencia hemos charlado con dos de las perlas de la cantera del Valencia CF. Jesús Vázquez y Cristhian Mosquera nos atienden desde la concentración de la selección española sub 19 donde están disputando la "Ronda Élite" buscando la clasificación para el próximo Europeo.

Los de Santi Denia empataban a dos ante Austria en el primer partido. Los dos valencianistas fueron titulares. Jesús Vázquez reconoce que "fue un partido que teníamos asegurado en un principio pero luego con el tiempo se hacía muy difícil jugar y se nos complicó bastante". Y añade que "en la primera parte nos pusimos dos a cero y pudimos hacer más. Nos faltó rematarlo porque en la segunda ya no se podía jugar tanto por abajo y con nuestro juego que es de tener el balón se nos complicó bastante. Para hacer las conducciones era difícil. Con la exclusión de Rusia te la juegas todo a un partido".

Por su parte Cristhian Mosquera terminó el partido con una brecha en la cabeza. "Es una pequeña brecha y me pusieron puntos pero el martes ya a jugar", afirma el valencianista, "en la primera parte el campo estaba rápido pero en la segunda se complicó porque el balón se quedaba. Contra Dinamarca será difícil pero aun habiendo ganado a Austria sabíamos que iba a ser definitivo de cualquier forma así que vamos con todo a ganar".

Esta "ronda élite" de la sub 19 se está jugando en Alicante, lugar de procedencia de Mosquera. "Soy de Alicante y ayer vino toda mi familia a verme. No me pone más presión, al revés me da mas ganas de competir en el campo y darles alegrías. Llegué al Valencia procedente de Hércules aunque empecé en el San Blas jugando al fútbol sala. Fue solo un año porque de ahí pasé al Carolina en fútbol 8. De más pequeño me ponían en banda por la zancada aunque siempre he sido más defensa que otra cosa".

Hace justo un año el padre de Jesús Vázquez fue el protagonista en Onda Deportiva Valencia. Braulio, ex director deportivo del Valencia y hoy de Osasuna, reconocía que "le doy consejos a Jesús pero creo que escucha pero no oye". El propio Jesús Vázquez admite que "tiene toda la razón, a él le gusta decirme cosas pero estás en casa y quieres desconectar. Él lo vive mucho y quiere ayudar, corregir... pero a veces no es el momento porque vienes de un mal partido y es difícil asimilarlo todo. Mi madre dice que lo entienda pero es normal... Me he hecho valencianista hasta la médula porque llegué con 5 años".

Su debut esta temporada

Ambos futbolistas han debutado esta temporada con el primer equipo. En el caso del central fue en Copa ante el Atlético Baleares. "No me esperaba el debut ante el Baleares. Es verdad que había entrado en algunas convocatorias pero nunca te lo esperas. Estaba en el vestuario y cuando el míster dijo mi nombre me quedé un poco en shock pero tenía muchas ganas. Luego debutar en Mestalla es aún más especial, hacerlo con la gente que te ha visto crecer desde pequeño... la camiseta del debut no se la doy a nadie, esa me la quedo yo" reconoce Cristhian Mosquera.

Por su parte Jesús Vázquez lo hizo ante el Alavés en Mestalla aunque estos tres últimos partidos ha suplido con sobresaliente la baja de José Luís Gayá. "A nadie le gusta que un compañero se lesione. Cuando menos te lo esperas te toca jugar tres partidos y tienes que aprovechar el momento. En estos tres partidos han salido bien las cosas y encima se ha ganado y estoy muy contento. Gayá es un referente para mi. Él y Toni me ayudan mucho y son un espejo en todo lo que a mi me puede faltar".

Jesús define a Cristhian y Cristhian define a Jesús

Habla Jesús Vázquez sobre Cristhian Mosquera de quien afirma que "a Cristhian me toca tenerlo siempre cerca porque es central zurdo. Le gusta jugar el balón, muchas veces sale en conducción, arrastra rivales y me la da más adelante y ahí puedo hacer mucho mejor las cosas". Y para Mosquera, Jesús Vázquez es "un jugador espectacular. Creo que ofensivamente tiene muchas cosas como conducciones, internadas hacia dentro pero defensivamente cuando se pone el mono de trabajo también se sacrifica por el equipo y hace grandes esfuerzos detrás".

El trabajo de cantera del Valencia

Ambos jugadores han renovado su contrato hasta 2025 merced en gran medida a las oportunidades que se les está dando a lo futbolistas jóvenes. Para Mosquera "se está viendo que el Valencia tiene una de las mejores canteras no solo de España sino de Europa. Se está viendo como tienen confianza en los chavales desde abajo y eso nos motiva a nosotros porque vemos que podemos cumplir nuestros sueños".

Y se les nota la ilusión por poder vivir desde dentro lo que en 2019 vivieron como aficionados, la final de la Copa del Rey. Recuerda Jesús Vázquez que "me acordaba del 2019. Yo era el primero en las celebraciones y en esperar al equipo llegar en bus. Verme ahora dentro es algo increíble. Ojalá nos podamos llevar la Copa a casa porque será el mejor regalo".

Mientras Mosquera reconoce que "tenemos una ilusión grandísima y vamos a darlo todo para traer el trofeo a casa. No hemos hecho ninguna apuesta si la ganamos pero hay tiempo y eso hay que gestionarlo aún (rie)".