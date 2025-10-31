DANA VALÈNCIA

Gortázar (CaixaBank), sobre Carlos Mazón: "Nos gusta la estabilidad más que la inestabilidad"

La entidad bancaria catalana mantiene, un año más, su sede social en València y gana más de 4.000 M€ durante los primeros nueve meses de 2025, un 3,5% más que en el mismo periodo del pasado año

Ramón Pérez

València |

El futuro político del president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la DANA de València no viene suscitando únicamente reacciones en el ámbito de la política. También en el campo económico y empresarial. El último en pronunciarse al respecto ha sido el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Ha evitado valorar el futuro exacto del president de la Generalitat pero sí ha destacado que, como entidad bancaria, CaixaBank rechaza cualquier inestabilidad.

"Como entidad, lógicamente nosotros siempre estamos a disposición de ayudar a las administraciones, sea la central, la territorial o la local", ha afirmado el consejero delegado de la entidad bancaria catalana. "Lógicamente, nos gusta la estabilidad más que la inestabilidad", ha añadido Gortázar en el marco de la presentación de resultados de CaixaBank durante los primeros nueve meses de 2025.

Hasta el mes septiembre de 2025, CaixaBank ha ganado 4.397 M€, un 3,5% más que en el mismo periodo del pasado año. Su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, se ha mostrado optimista con la evolución de la economía de la Comunitat Valenciana tras la DANA y ha confirmado, un año más, que la entidad catalana mantiene su sede social en València.

