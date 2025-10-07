El Gobierno valenciano defiende que los nuevos vídeos de la DANA "corroboran" la versión de Pradas

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que los vídeos matinales de la reunión del equipo de Emergencias aportados a la causa de la DANA "corroboran, una vez más", la declaración de la exconsellera, Salomé Pradas, en sede judicial y señalan que estuvo "en todo momento" pendiente de la emergencia "a nivel institucional".

Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios, sobre los últimos vídeos aportados a la jueza de Catarroja. Las imágenes las grabó la productora contratada por Emergencias en la mañana del 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias y refleja las anotaciones que a mediodía estaba tomando la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, ante las explicaciones que le está dando el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez: "Río Magro, barranco del Pollo (sic)" --el nombre de la rambla es del Poyo--.

Según Mazón se "ratifica lo que siempre ha dicho la Generalitat", que la crecida parcial del Poyo por la mañana "fue informada, y se comunicó a todos los ayuntamientos y se comunicó a toda la red".

"Luego el Poyo decreció hasta el punto de que a mediodía estaba seco. De lo que jamás se informó al Cecopi fue del tsunami de toda la tarde", ha sostenido, al tiempo que ha asegurado que es algo que "por fin y después de mucho tiempo no ha tenido más remedio que reconocer la propia Confederación Hidrográfica del Júcar": "La crecida parcial por la mañana se informó. Y, de hecho, la Generalitat mantuvo la alerta hidrológica todo el día por esa crecida parcial. Pero a mediodía el Poyo estaba seco".

"Así lo ratificó y ha quedado demostrado por fin por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar --ha insistido--, que ha reconocido que el tsunami de esa tarde, la hecatombe del Poyo de esa tarde, jamás la comunicó. Así que se ratifica lo que ha mantenido la Generalitat en todo momento con respecto al Poyo".

Imágenes

Dos fragmentos que forman parte de estas imágenes muestran las horas en el panel de la sala: las 12.32 y las 12.38, con el mapa de la Comunitat Valenciana y una lista de incidentes por municipio. En un momento dado, la exconsellera realiza varias anotaciones en un papel bajo el nombre de Informe nº 02 Episodio Meteo Dana Comunitat Valenciana Fecha 29/10/2024 Hora 12:15 con las palabras, en primer lugar, "Río Magro" y, en segundo, "Barranco del Pollo (sic)".

En un momento, Pradas, sentada en una mesa junto a Emilio Argüeso, ex secretario autonómico, también está diciendo en voz alta "río Magro" mientras se escucha a Suárez añadir: "Es lo más inmediato". A continuación, el vídeo muestra otro fragmento donde se ve a la exconsellera señalar: "y a las zonas donde hemos decretado la alerta hidrológica, que afecta a río Magro".

Otras imágenes muestran a Pradas proponiendo incluir determinada información en la alerta que se envió a los móviles --en concreto, "las vías de comunicación"-- y pidiendo a los técnicos supervisar el contenido de un segundo mensaje. "¿Esta es la solicitud de la UME? Antes de enviar el siguiente mensaje, lo quiero ver".