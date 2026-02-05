IGUALDAD

El Gobierno recurrirá la ley de acompañamiento de la Generalitat por restringir derechos LGTBI

Así lo ha trasladado la ministra de Igualdad, Ana Redondo en un encuentro este jueves en Gandia (Valencia) con entidades del colectivo LGTBI dentro de una campaña por los 20 años del matrimonio igualitario en España.

Europa Press

Valencia |

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el encuentro en Gandia (Valencia) con entidades LGTBI
| MINISTERIO

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el Gobierno interpondrá durante este mes un recurso de inconstitucionalidad a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat porque "reduce y restringe los derechos de las personas LGTBI", además de acusar al PP de utilizar estar norma "como moneda de cambio" para recibir el apoyo de Vox.

En concreto, entre las enmiendas pactadas por PP y Vox a la ley de acompañamiento se incluyeron cambios en la conocida como Ley Trans de la Comunitat Valenciana, aprobada en 2017: se defiende que este derecho "en un ejercicio libre y sin presiones legales o sociales" y se garantiza que la ley no "patologice o someta a condición de perjuicio" a las personas, además de abogar por "normalizar" la identidad trans y prohibir "las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación".

Redondo (PSOE) ha llamado a "no repetir esas leyes restrictivas de derechos que impiden a los ciudadanos y a las ciudadanas ser ellas mismas, expresarse como son y articular sus proyectos vitales en igualdad y en libertad". El objetivo, ha subrayado, es "no repetir el pasado, no volver a ese franquismo que algunos añoran en la extrema derecha, acompañada de la derecha, añoran sin saber exactamente a qué se están refiriendo, porque muchos no lo han vivido y son objeto de engaño, sujetos de engaño".

