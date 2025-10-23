DANA VALÈNCIA

El Gobierno invierte más de 275M€ en reconstrucción agraria tras la DANA

El ministro de Agricultura, Luis Planas, visita diferentes emplazamientos agrarios de la zona cero afectados por las inundaciones del veintinueve de octubre

Ramón Pérez

València |

El Ministerio de Agricultura lleva invertidos más de 275M€ en la recuperación y reconstrucción posterior a la DANA de València. Desde el veintinueve de octubre, el Ministerio afirma haber actuado en más de 2.000 kilómetros de caminos rurales y en más de 200 kilómetros de acequias. Unos 10.000 agricultores se han beneficiado de las ayudas, según el Ministerio de Agricultura.

El ministro, Luis Planas, reivindica el trabajo realizado y por hacer. Lo ha hecho desde la propia zona cero de las inundaciones. Planas ha visitado un vivero ubicado en el término municipal de Torrent, unas instalaciones que el Barranco de l'Horteta atravesó literalmente en dos durante la tarde-noche de la catástrofe.

"A mí, sinceramente, me duele cuando veo, en alguna ocasión, que quien nada ha hecho se permite criticar a los que hemos mucho y nos queda aún por hacer y lo vamos a hacer pero, sinceramente, creo que este es un momento para la unidad y para mirar hacia adelante", ha asegurado el ministro de Agricultura, Luis Planas, en declaraciones a los medios de comunicación.

Tras Torrent, Luis Planas se ha desplazado hasta Alzira (Ribera Alta) para mantener un encuentro de trabajo con alcaldes, alcaldesas y agricultores de La Ribera afectados por las inundaciones del veintinueve de octubre.

