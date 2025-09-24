El Gobierno invierte 6.000M€ por la DANA y pide a Carlos Mazón "reconocer el esfuerzo"

Alaquàs (València) ha acogido una nueva cumbre del Gobierno con alcaldes y alcaldesas de la zona cero de la DANA. Esta localidad del área metropolitana de la capital valenciana ha servido como punto de encuentro para esta reunión que, en esta ocasión, se ha llevado a cabo con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Un encuentro "para recoger valoraciones" de la reconstrucción y para visitar diferentes obras al respecto en Paiporta y Sedaví.

Torres que el Ejecutivo lleva más de 6.000 M€ ejecutados en las áreas afectadas por las inundaciones del veintinueve de octubre y, en este sentido, pide a la Generalitat que reconozca el trabajo que está realizando el Gobierno en la zona cero de la DANA. "El Gobierno de España ya ha movilizado y transferido 6.000 M€", cifra el ministro de Política Territorial en declaraciones a los medios de comunicación tras la citada reunión en Alaquàs.

"En este caso, el president de la Generalitat [Carlos Mazón] debe reconocer el esfuerzo que están haciendo administraciones. como el Gobierno de España. No lo digo yo. Lo dicen los funcionarios, que son los que dan fe pública de las transferencias", critica Torres. "Mal vamos si los responsables públicos, los políticos, cuestionan lo que dicen y firman los funcionarios públicos", censura finalmente el ministro de Política Territorial en referencia a las inversiones llegadas tras las inundaciones.

Los alcaldes y alcaldesas presentes en este encuentro han pedido tres puntos concretos al ministro Ángel Víctor Torres: celeridad en la reconstrucción; que las nuevas infraestructuras incorporen medidas de adaptación y prevención ante posibles futuras avenidas de agua; y que el Gobierno dé apoyo administrativo a los ayuntamientos.

"Se trata no solamente de rehacer lo que había sino de mejorarlo, de darle mayor accesibilidad, de dotarle de mayores zonas verdes", destaca la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz. "Por tanto, necesitamos de esa empatía también del Gobierno de España, en este caso, para que nuestros proyectos sean mejores en esa reconstrucción de lo que eran antes", valora Sanz, presente en el encuentro del ministro Torres con alcaldes y alcaldesas de la zona cero de la DANA de València.