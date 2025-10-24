El Gobierno invertirá 56,3 millones en un plan de recuperación de l'Albufera tras la DANA.

El Gobierno invertirá, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, 56,3 millones de euros en un plan de restauración de l'Albufera de València tras la DANA del 29 de octubre. Así lo ha avanzado este viernes en València la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en la presentación del plan de actuaciones, en la que ha estado acompañada por la ministra de Ciencia, Diana Morant, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus.

Entre los objetivos del nuevo plan se busca mitigar los efectos de futuros eventos climáticos extremos, aumentando la capacidad natural de retención de agua y sedimentos mediante restauración hidrológico-forestal y soluciones basadas en la naturaleza; restaurar y mejorar la orla vegetal de l'Albufera, para que actúe como filtro verde y barrera natural ante nuevos episodios extremos; reforzar su papel en la adaptación al cambio climático, considerando los escenarios que se prevén para las cuencas de la zona; y mejorar los flujos y procesos ecohidrológicos, así como la conectividad ecológica entre cuencas, zonas costeras y marinas.

La vicepresidenta ha resaltado que este plan ha sido trabajado con la Generalitat Valenciana, quienes han presentado parte del paquete de actuaciones. "Lo importante aquí es siempre trabajar de forma conjunta, sinérgica y por el interés general", ha enfatizado.

En este contexto, el conseller Martínez Mus ha subrayado que "todo lo que sea colaboración "es bueno". "El poder venir a hacer algo conjunto es una buena noticia, es lo que tendría que ser la tónica habitual", ha recalcado, y "no la excepción".

Asimismo, ha precisado que las propuestas presentadas por la Generalitat al Ministerio sumaban 46 millones de inversión --el Plan de Acción de l'Albufera--, que se han sumado "de forma parcial" al plan de Miteco, con el que "se va a conseguir prácticamente la mitad" de lo planteado por la administración autonómica.

Por otro lado, Aagesen ha avanzado que este lunes se publicará la convocatoria de ayudas Emplea Verde, dotada con 5 millones a través de la Fundación Biodiversidad, para restaurar y recuperar áreas urbanas, rurales y naturales en los municipios afectados por la catástrofe, en las que "también se verá beneficiada" l'Albufera. Los municipios y entidades sin ánimo de lucro podrán presentar proyectos.