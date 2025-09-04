El Gobierno invertirá 417M€ en la reconstrucción del alcantarillado de la zona DANA

El Gobierno invertirá 417M€ en la reconstrucción de la red de alcantarillado y de depuración de aguas de la zona cero de la DANA de València. Esos más de 400M€ irán destinados a actuaciones que empezarán en las próximas semanas y se alargarán durante un período de cuatro años, aproximadamente. Son algunas de las principales cifras que deja la reunión en València del secretario de Estado de Medio Ambiente con alcaldes, vecinos y víctimas de las áreas afectadas por las inundaciones.

"Hoy hemos tenido la ocasión de compartir todas las reflexiones con el conjunto de los beneficiarios. Entendemos que, en estos momentos, estamos ya en condiciones de firmar esas resoluciones", asegura el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. "Damos respuesta, en este caso, a una de las primeras reivindicaciones que se habían planteado con ocasión inmediata a la fecha de la catástrofe", reivindica Morán en declaraciones a los medios de comunicación.

Martínez Mus: "Falta coordinación a menudo"

Una posición que contrasta con la de la Generalitat, desde donde insisten en denunciar "falta de coordinación" del Ejecutivo de Pedro Sánchez en cuanto a la reconstrucción de la zona cero de la DANA se refiere. "Que tengamos, esta vez, la segunda o tercera reunión con el secretario de Estado y cero con la ministra [para la Transición Ecológica] es un dato objetivo", critica el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Vicente Martínez Mus.

"En poco más de media hora, hemos una lista de diez o doce asuntos importantísimos todos y cada uno de ellos y que necesitan mucha coordinación. Nos falta esa coordinación más a menudo", censura Martínez Mus en declaraciones a los medios de comunicación tras su encuentro de trabajo con el referido secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en València.

Reacciones de los alcaldes y alcaldesas de la zona DANA

Polémicas aparte, lo cierto es que los alcaldes y las alcaldesas de la zona cero de las inundaciones hacen una valoración positiva de esta serie de reuniones en la capital valenciana. "Tenemos que reconstruir teniendo en cuenta e introduciendo todas las mejoras que haga falta introducir para que los edificios y las infraestructuras sean más resilientes", destaca el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar.

"También tenemos que tener en cuenta que tenemos que reconstruir con las normativas actuales. No podemos reconstruir con normativas de hace veinticinco años. Tenemos esa obligación", añade el primer edil paiportino, quien afirma haber trasladado esta serie de peticiones al secretario de Estado de Medio Ambiente y al resto de representantes del Gobierno venidos a València.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, insiste, por su parte, en la que está siendo su principal reivindicación tras la DANA de València: la adecuación y modificación del Barranco de la Saleta. "El Ayuntamiento de València no está escuchando a la ciencia. Cuando se diseñó el Plan Sur, en los años 1960, se digería y se asumía el Barranco de la Saleta", insiste Luján en declaraciones a los medios de comunicación.

"Por tanto, ese proyecto, que es una deuda histórica para Aldaia y para toda la cuenca del Poyo y de La Saleta, el Ayuntamiento de València y su alcaldesa no están escuchando ni leyendo a la ciencia. Es una deuda histórica que ya toca ejecutar", defiende el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.