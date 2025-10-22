El Gobierno destina 8,6 millones para reparar los daños de la dana en el barranco del Poyo

El Gobierno central ha destinado 8,6 millones de euros para la reparación de los daños que la dana del pasado 29 de octubre ocasionó en las márgenes del barranco del Poyo, una inversión a la que se sumarán otros cinco millones dirigidos a aumentar la capacidad del cauce.

Las obras de reparación actualmente en ejecución se centran en la parte alta del barranco que atraviesa Chiva, "donde se están haciendo unos trabajos para poder, junto con los institutos científicos correspondientes, realizar un estudio de la velocidad del agua" y ver cómo fue su comportamiento el día de dana de octubre, según la Delegación del Gobierno.

Bernabé ha explicado que para limitar la velocidad del agua se están ejecutando unas cuencas de disipación con el objetivo de "bajar la intensidad y que no tenga un impacto tan directo sobre las casas", al tiempo que también se están protegiendo todos los laterales con escolleras.

A esta actuación se sumarán los próximos trabajos en la parte baja del barranco "para darle más capacidad al cauce y proteger mucho mejor las viviendas ante una avenida de agua". El objetivo de estas obras es la restauración hidro morfológica del cauce del barranco del Poyo, al tiempo que se asegura la estabilidad de las márgenes, mejorando y ampliando en la medida de lo posible la capacidad de drenaje del barranco.

La delegada ha destacado que el Gobierno de España ha destinado en total más de 81 millones de euros a Chiva para reparar los daños provocados por la dana. "El Gobierno lidera la reconstrucción de la provincia de Valencia con la intención, sobre todo, de que no esté igual que antes del 29 de octubre de 2024, sino mejor, haciéndola más resiliente para proteger a los vecinos de una manera mucho más clara ante posibles avenidas", ha señalado.