El Gobierno anuncia un segundo plan de empleo DANA con 80,6 millones de euros

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes un segundo 'Plan de empleo DANA' por un importe de 80,6 millones de euros, al que podrán acogerse profesionales de "cualificaciones más altas y entidades sin ánimo de lucro".

Así lo ha avanzado tras reunirse con alcaldes y alcaldesas de 80 municipios afectados por las inundaciones en la sede de la Delegación del Gobierno en València.

Según Díaz, la iniciativa se materializará en 7.750 nuevas contrataciones: "Este plan está dirigido no solo a los ayuntamientos, que son los actores principales, sino que se amplía a entidades sin ánimo de lucro y a ONG que están haciendo un trabajo mayúsculo en la reconstrucción".

Además, ha indicado que se permitirá una contratación "más cualificada" al incluirse a profesionales de grupos 1 y 2, con perfiles técnicos como ingenierías, arquitecturas o consultorías.

El plan se abre también a actividades que van más allá de las rehabilitaciones físicas, como la ayuda a domicilio o las actividades culturales.