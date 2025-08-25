La Global Sumud Flotilla presenta en València una nueva flotilla liderada por civiles para poner fin al bloqueo contra Gaza

Esta tarde se presentará en València la nueva Global Sumud Flotilla y su Red de Apoyo Valenciana. Esta flotilla estará liderada por civiles para denunciar el bloqueo a Gaza y con la intención de hacer llegar material médico, alimentos y suministros a la población gazatí. La rueda de prensa tendrá lugar a las 18:00 horas en el Jardí Botànic, seguida de una mesa redonda que contará con figuras clave del movimiento de solidaridad con Palestina, miembros del Global Movement to Gaza y del comité directivo de Global Sumud Flotilla.

La Red de Apoyo Valenciana está formada por las organizaciones locales de referencia en la solidaridad con el pueblo palestino, como Voces X Palestina, que ya han organizado 30 manifestaciones en la ciudad de València denunciando la situación que sufre Gaza. Ahmed Hamdan es su presidente.

Hamdan ha explicado que la ayuda humanitaria que llegará a Gaza está compuesta por 12 flotillas y reunirá a participantes de más de 40 países, entre los que embarcará el diputado de Compromis en les Corts Juan Bordera. La flotilla se lanzará en dos oleadas y la primera zarpará desde Barcelona el próximo 31 de agosto.

Para el presidente deVoces X Palestina, esta iniciativa es todo un reto ante el bloqueo de la última Flotilla de la Libertad y considera que es la ciudadanía la que intenta romper con el asedio de Gaza.

La segunda oleada de ayuda humanitaria saldrá desde Túnez y otros lugares el 4 de septiembre de 2025. En cada salida, decenas de barcos con suministros y tripulaciones solidarias se reunirán en el Mediterráneo antes de intentar llegar a Gaza.