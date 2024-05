La Generalitat Valenciana apoya el Premio Nacional de Tauromaquia 'a la autonómica'

La Generalitat critica la cancelación del Premio Nacional de la Tauromaquia que ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. De hecho, la Comunitat Valenciana se sumará a la propuesta de la Junta de Extremadura, gobernada también por PP y VOX, de asumir el Premio Nacional de Tauromaquia a partir de ahora en clave autonómica.

Un anuncio que ha hecho el vicepresident primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera. "Es un intento de controlar y moldear la expresión artística y cultural según los gustos, las fobias y las filias personales del ministro Urtasun. Este es un símbolo de censura y de ataque a la libertad de expresión y al papel del Estado en la promoción y protección de la diversidad cultural", denuncia Barrera (VOX) en declaraciones a los medios de comunicación.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha hecho una valoración muy similar a la de Vicente Barrera aunque el jefe del Consell ha asegurado no disponer de toda la información al completo. "Esto de ir prohibiendo elementos culturales en España, que tienen que ver con nuestra tradición y con nuestras raíces, no me parece una buena noticia. No tengo más datos pero no me parece una buena noticia", asegura Mazón (PP).

"Si ese es el camino por el que ha decidido ir el Gobierno de España contra nuestra cultura y contra nuestra propia tradición, me parece el camino equivocado", concluye el president de la Generalitat en declaraciones a los medios de comunicación.