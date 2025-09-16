La Generalitat, en contra de reconvertir pisos turísticos ilegales en alquiler habitual: "Demonizador y electoralista"

El Gobierno ha anunciado, a través del Ministerio de la Vivienda, su intención de eliminar los anuncios en Internet de pisos turísticos considerados como ilegales. Con esta medida, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aspira a combatir la proliferación de viviendas turísticas de manera ilegal en pro del alquiler permanente. Según datos del propio Gobierno, ello afecta a 7.499 pisos turísticos ubicados en la Comunitat Valenciana.

Para la Generalitat, esta iniciativa supone "demonizar" el sector turístico valenciano. La Conselleria de Turismo tilda esa medida de "electoralista"; recuerda que las competencias en materia de vivienda son autonómicas; y que la norma a través de la que el Gobierno quiere hacerlo se encuentra recurrida por algunas comunidades autónomas.

"El problema de la vivienda no tiene que ver con las viviendas turísticas", defiende la consellera de Turismo, Marian Cano. "En la Comunitat Valenciana, menos del 2% del parque de viviendas corresponde a viviendas turísticas. Por tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno es regular y dar seguridad jurídica para que los propietarios puedan decidir poner sus viviendas en alquiler", valora Cano en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.