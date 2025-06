La Generalitat presenta el Pla Endavant: 29.000M€ y 339 actuaciones para la reconstrucción tras la DANA

Ocho meses han pasado desde la DANA de València y la Generalitat presenta ahora su plan para la reconstrucción. Se trata del Pla Endavant y contempla una inversión global de 29.000M€, 122 objetivos específicos y más de 300 actuaciones como, por ejemplo, la identificación de los tramos más peligrosos de los barrancos, la instalación de baterías autónomas en los ascensores, obligar a todos los edificios a tener una bomba de achique o formar al alumnado en emergencias con simulacros incluidos.

La Generalitat pide ahora coordinación con el resto de administraciones para la implementación y puesta en marcha del Pla Endavant. "¿Hay infraestructuras que podrían haber minimizado una riada de tal magnitud? ¿Los barrancos están en las mejores condiciones posibles?", se pregunta el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en relación con las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno desde la DANA de València.

"¿Por qué ha sido manifiestamente mejorable, por emplear un eufemismo, la coordinación entre administraciones?", ha insistido Mazón en el acto de presentación del Pla Endavant, celebrado en el Palau de la Generalitat y con la asistencia de representantes del empresariado y de los sindicatos valencianos, entre otros.

Pla Endavant: "Paciencia" para la zona cero de la DANA

De los 29.000M€ previstos, 12.000M€ - el 40% - deberá aportarlos el Gobierno mientras el 60% corresponderá a la Generalitat y una parte mucho más menor correrá a cargo de otras instituciones como, por ejemplo, entre otras, la Diputación de València. El vicepresidente segundo de la Generalitat para la Reconstrucción, el teniente general Francisco José Gan Pampols, pide "paciencia" a la zona cero de la DANA de València.

"No recordamos lo que son las cosas hasta que las perdemos y, cuando las perdemos, nos volvemos extraordinariamente exigentes y no concedemos ese plus de comprensión a quien se está dejando la piel por que las cosas se hagan bien", destaca Gan Pampols. "Así que paciencia, exigencia y paciencia", zanja el vicepresidente valenciano en un mensaje lanzado a quienes demandan una mayor celeridad en la reconstrucción de las áreas afectadas.

Pla Endavant: Les Corts vigilará su cumplimiento

El Pla Endavant llega, de momento, sin un calendario detallado y pormenorizado para cada una de las actuaciones. El seguimiento del grado de cumplimiento del mismo corresponderá a una nueva comisión permanente que se pondrá en marcha en Les Corts.